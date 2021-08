Sukces kopaczy kryptowalut. NBMiner omija limitery Lite Hash Rate

No to ceny GPU znowu wzrosną.

Obejście limitera Lite Hash Rate już możliwe

NVIDIA w maju tego roku zaprezentowała swoje nowe karty graficzne GeForce RTX 3000 z serii Lite Hash Rate . Układy zostały stworzone z fabrycznie ograniczonymi możliwościami w zakresie wydobycia kryptowalut poprzez algorytm ethash. Producent chciał dzięki temu zawalczyć z masowym wykupywaniem układów przez właścicieli kopalń Ethereum. Blokada miała być nie do obejścia, ale górnicy po raz kolejny wykazali się większym sprytem od "zielonych".Zabezpieczenie kart graficznych GeForce RTX 3060, GeForce RTX 3060 Ti, GeForce RTX 3070, GeForce RTX 3070 Ti, GeForce RTX 3080 i GeForce RTX 3080 Ti z serii Lite Hash Rate zostało złamane. Nie można jeszcze mówić o pełnym sukcesie, bowiem wydajność wydobycia Ethereum wzrosła z 50% do poziomu około 70%, jednakże hakerzy są na dobrej drodze do odblokowania pełni potencjału każdej z kart. Udało się to osiągnąć przy wykorzystaniu najnowszej wersji koparki NBMiner 39.0.