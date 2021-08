TP-Link Deco X68. Postaw na WiFi 6 w systemie mesh i pozbądź się martwych punktów

Trzypasmowy zestaw mesh TP-Linka do 3600 Mb/s

Chcąc mieć dobre pokrycie sygnałem WiFi w całym dużym mieszkaniu lub domu, nie trzeba kupować jednego bardzo mocnego routera czy dodawać do sieci szeregu wzmacniaczy. Od kilku lat coraz większą popularnością cieszą się wieloelementowe, łatwe w konfiguracji systemy mesh. Ich poszczególne skłądowe będące punktami dostępowymi WiFi komunikują się pomiędzy sobą i rozprowadzają dalej sygnał na duży obszar. Co ważne, nie trzeba ręcznie przełączać aktywnego punktu w ustawieniach laptopa czy telefonu - sprzęt sam automatycznie się przełączy i wykrywa mesh jako jedną dużą sieć WiFi. Najnowszą propozycją TP-Linka w tym segmencie jest Deco X68.Sprzęt pracuje w standardzie WiFi 6 (lub jak kto woli jeszcze w starej nomenklaturze - WiFi ax) i zapewnia łącznie do 3600 Mb/s przepustowości we wszystkich trzech pasmach. Odpowiednio do 574 Mb/s w 2,4 GHz, do 1802 Mb/s w pierwszym 5 GHz i do 1201 Mb/s w drugim 5 GHz. Dodatkowo każdy element zestawu (paczka składa się z dwóch punktów WiFi) ma dwa gigabitowe porty Ethernet, dzięki którym można podłączyć sprzęty nieposiadające WiFi, a tylko karty sieciowe Ethernet.