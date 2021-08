Mi Mix 4 może nie trafić do Europy, bo Xiaomi nie wyrabia z produkcją

Źródło: Xiaomi

Przede wszystkim procesor

Konsekwencje odejścia od schematu

Lu Weibing, dyrektor chińskiego oddziału Xiaomi, opublikował w mediach społecznościowych wpis, w którym tłumaczy dlaczego przedsprzedaż modelu Mi Mix 4 jest limitowana, a pierwsza transza po uruchomieniu regularnej sprzedaży będzie niewielka.Istotnym ograniczeniem ciągle okazuje się być kryzys w branży procesorów. Choć z początkiem wakacji sytuacja wydawała się poprawiać, producenci urządzeń mobilnych wciąż nie są w stanie zaopatrzyć fabryk w dostateczną ilość podzespołów. Xiaomi ma w ostatnim czasie spore problemy, aby wyegzekwować od Qualcomma chipsety potrzebne do produkcji smartfonów, czego najlepszym przykładem jest niedawne wstrzymanie produkcji modelu Mi 11 Lite 5G właśnie z tego powodu.Nie wiadomo, kiedy łańcuchy dostaw wrócą do pierwotnego stanu, a co za tym idzie nie wiadomo, kiedy sytuacja ulegnie poprawie. Póki co, to kluczowy czynnik, ograniczający możliwości produkcyjne modelu Mi Mix 4, ale nie jedyny…Innym problemem jest specyficzne wykonanie obudowy Mi Mix 4. W przeciwieństwie do większości współczesnych smartfonów, nie ma tu aluminiowej ramki i szklanych paneli z obu stron. Zamiast tego, mamy ceramiczny, jednobryłowy korpus. Zalet zastosowania takiego rozwiązania jest co najmniej kilka - głównie chodzi o twardość, a w konsekwencji odporność na zarysowania. Ceramika używana w smartfonach Xiaomi może pochwalić się 8-8,5 stopniami w skali twardości Mohsa, co oznacza, że ustępuje tylko diamentowi i szafirowi.Ceramika nie wpływa też na jakość sygnału i umożliwia bezprzewodowe ładowanie, a więc pozornie wydaje się być świetną alternatywą dla popularnego, ale delikatnego szkła. Są z nią jednak aż trzy problemy, które sprawiają, że nie jest powszechnie stosowana. Pierwszym jest kruchość, która może skutkować pęknięciem obudowy przy upadku. Drugim, aż o 75 procent wyższy koszt względem szkła, a trzecim, bardzo zaawansowany proces produkcji, wymagający aż 16 czynności, a co za tym idzie pochłaniający znacznie więcej czasu. To właśnie ta ostatnia kwestia jest decydująca, jeśli chodzi o Mi Mix 4. Wyprodukowanie każdego egzemplarza zajmuje więcej czasu, przez co wydajność produkcji jest ograniczona.Źródło: Gizmochina Blog Gearbest / fot. tyt. Xiaomi