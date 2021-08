IMILAB V1 - robot, który odkurza i sam wyrzuca śmieci w giga promocji

Robot sprzątający z najwyższej półki.



IMILAB to jedna z wielu marek należących do ekosystemu firmy Xiaomi. Do tej pory dała się poznać głównie z rozwiązań smarthome dotyczących bezpieczeństwa, jednakże teraz wprowadza do sprzedaży bardzo ciekawego i zaawansowanego robota sprzątającego. IMILAB V1 to sprzęt będący w stanie nie tylko w sposób zautomatyzowany pozbyć się zabrudzeń z podłóg i dywanów. Odkurzacz potrafi też bez udziału użytkownika opróżniać pojemnik z nieczystościami. 23 sierpnia sprzedawany będzie w trudnej do zlekceważenia promocji.



IMILAB V1 - zaawansowany robot sprzątający

Robot sprzątający w mieszkaniu to wielka oszczędność czasu dla wszystkich domowników. IMILAB V1 najpierw za pomocą systemu nawigacji LDS tworzy samodzielnie mapy pomieszczeń, by później przemierzać je w taki sposób, by jak najskuteczniej i najszybciej pozbywać się z nich zanieczyszczeń.









Zestaw czujników sprawia, że omija on z łatwością wszelkie przeszkody - nawet schody nie są dla niego zagrożeniem. Nie chcesz, aby wjechał do danego pomieszczenia? Stwórz wirtualną ścianę w apce. Chcesz, by urządzenie sprzątało wyłącznie pod Twoją nieobecność? Ustaw w aplikacji odpowiedni harmonogram sprzątania. IMILAB V1 da się sterować za pośrednictwem aplikacji Mi Home, ale też głosowo.