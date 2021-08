Ujednolicenie ładowarek w UE. Szczegóły jeszcze w tym roku

Nowe wieści w sprawie.

Jeden standard ładowarek w unii Europejskiej

Apple jest przeciwne i nic dziwnego

W 2009 roku pod presją Unii Europejskiej 14 dużych firm z branży elektronicznej (m. in. Apple, Samsung, Huawei i Nokia) podpisało dobrowolne porozumienie dotyczące ujednolicenia ładowarek dla nowych modeli smartfonów. Kolejne listy intencyjne dotyczące ładowarek podpisywane były w 2013 i 2014 roku. W 2018 roku informowaliśmy czytelników naszego serwisu o tym, że Unia Europejska chce ujednolicenia ładowarek do smartfonów, a jedną z ostatnich przeszkód na drodze do sukcesu jest postawa firmy Apple. 30 stycznia 2020 roku europosłowie wezwali Komisję Europejską do przedstawienia kompleksowej propozycji legislacyjnej dotyczącej ujednolicenia ładowarek do przenośnych urządzeń elektronicznych. Rezolucję w tej sprawie poparło 3/4 członków Parlamentu Europejskiego. Miło mi poinformować, że już we wrześniu tego roku w końcu doczekamy się konkretów.Jak zapowiadano, tak się stanie. Nowa inicjatywa legislacyjna Unii Europejskiej ma po raz kolejny zmusić firmy do stosowania jednolitych kabli i zasilaczy do ładowania urządzeń mobilnych oraz innych gadżetów elektronicznych. Odpowiedni wniosek ustawodawczy miał zostać zaprezentowany latem 2021 roku i wygląda na to, że cała operacja w końcu zakończy się powodzeniem. Komisja Europejska przedstawi w przyszłym miesiącu przepisy mające na celu ustanowienie wspólnej ładowarki do telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w ramach bloku 27 państw - powiedziała w czwartek w rozmowie z Yahoo Finance osoba zaznajomiona z tą sprawą.Posunięcie to wpłynie na producenta Apple bardziej niż na rywali tej firmy. iPhone'y i większość produktów Apple są zasilane za pośrednictwem kabli Lightning, podczas gdy urządzenia z Androidem są zasilane przez złącza USB-C. Połowa ładowarek sprzedawanych z telefonami komórkowymi w Unii Europejskiej w 2018 roku była wyposażona w złącze USB micro-B, podczas gdy 29% miało złącze USB-C, a 21% złącze Lightning – wynika z przeprowadzonego przez Komisję badania oceny wpływu z 2019 roku. Apple jak widać jest w mniejszości, zwłaszcza, że obecnie w zasadzie wszyscy inni producenci stawiają na standard USB-C.Apple ostrza, że dążenie UE do wspólnej ładowarki zaszkodzi innowacjom i stworzy mnóstwo odpadów elektronicznych, gdyby klienci tej firmy zostali zmuszeni do przejścia na nowe ładowarki. Oczywistym wydaje się jednak, że sprawa rozbija się o pieniądze i kosztowne akcesoria, na sprzedaż których Apple chce mieć monopol.Badanie Komisji z 2019 r. zasugerowało pięć opcji dla wspólnej ładowarki, z których trzy dotyczyły złączy na końcu urządzenia, a pozostałe dwie zewnętrznego źródła zasilania.Źródło: Yahoo