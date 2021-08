15 fajnych gadżetów z AliExpress dla miłośników gier i gamingu

Gadżety dla graczy z AliExpress.



Gadżety z AliExpress w dobrych cenach? Proszę bardzo. W tym tygodniu wyszukiwaliśmy gadżety, które przypadną do gustu miłośnikom gier. Staraliśmy się wyszukiwać produktów niedrogich lub naprawdę dobrze wycenionych. Jeśli nic z dzisiejszego zestawienia nie przypadnie Ci do gustu, pamiętaj, że na jego końcu znajdziesz odnośniki do kilkudziesięciu innych, tematycznych wpisów, dotyczących polecanych gadżetów z AliExpress.



Uwaga: jeśli postanowicie sobie coś kupić, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.





1. Hub RGB nawet na dziesięć wentylatorów i taśm

2. Wygodne słuchawki z Bluetooth 5.0 z opcją przewodową

3. Gamingowe słuchawki z jack 3.5 mm lub USB do wyboru

4. Dysk SSD SATA - tani sposób na przyspieszenie laptopa

5. Adapter Wi-Fi na USB - dwuzakresowy

6. Przedłużacz audio AUX - różne długości

7. Koszulki na karty do gier towarzyskich - 100 sztuk

8. Mikrofon pojemnościowy BM800 z kompletnym zestawem akcesoriów

9. Bungee do myszy

10. Gamingowa myszka przewodowa - trzy różne modele

11. Razer Viper Mini - gamingowa mysz optyczna

12. Podkładki z podświetleniem RGB - różne rozmiary

13. Minimalistyczna klawiatura, opcjonalnie z myszką

14. Mechaniczna klawiatura RGB - różne przełączniki

15. Przenośna konsolka do gier z kultowymi 400 grami

Wydaje mi się, że wśród naszych czytelników jest wiele osób lubiących rozświetlać swój komputer stacjonarny za pomocą różnego rodzaju taśm oraz kolorowych wentylatorów. Jeśli zabraknie Ci w końcu złączy na płycie głównej, pomocny okaże się ten oto hub na aż 10 urządzeń 3-pin ARGB.Bardzo wygodne i dobrze grające słuchawki Bluetooth, które sparujesz ze swoim smartfonem, laptopem lub komputerem stacjonarnym wyposażonym w moduł Bluetooth. Ich niewątpliwym atutem jest bardzo długi czas działania na baterii oraz opcja pracy w trybie przewodowym. Te słuchawki są warte swojej ceny.A może typowo gamingowe słuchawki z odpinanym mikrofonem? Do wyboru warianty wyposażone w złącze jack 3.5 mm lub USB, z symulacją dźwięku 7.1, przydatną zwłaszcza w grach sieciowych.Dysk SSD to najtańszy i w 100% skuteczny sposób na usprawnienie działania starego laptopa, wyposażonego w dysk HDD. Dyski z prezentowanej oferty zbierają niezwykle pozytywne recenzje, są tanie i po prostu działają jak należy. Do wyboru warianty o pojemności od zaledwie 60 GB (na przykład do koparki kryptowalut) do 1 TB.Nie masz Wi-Fi w swoim komputerze stacjonarnym? Zmień to w trymiga za pomocą takiej oto karty sieci bezprzewodowej, korzystającej z interfejsu USB. Zaletą jest obecność dwuzakresowego Wi-Fi.Jeżeli masz problem ze zbyt krótkim kabelkiem od słuchawek, potrzebny Ci będzie przedłużacz. Polecamy akcesoria od Ugreen, dostępne w kilku wariantach długości. Ich wspólnym mianownikiem jest wysoka jakość wykonania i kusząca cena.Karciane gry towarzyskie, pokroju na przykład Hero Realms, zapewniają doskonałą zabawę w gronie znajomych. Karty z tego rodzaju zestawów dobrze jest zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi takimi oto uniwersalnymi koszulkami. Nie są drogie, a pozwolą zachować karty w nieskazitelnym stanie.Nierzadko zdarza się, że gracze wolą korzystać z wysokiej klasy słuchawek muzycznych, bez mikrofonu. Wtedy to warto zastanowić się nad zakupem dobrej klasy mikrofonu biurkowego. Polecamy wysoko oceniany model BM800, sprzedawany w kilku różnych zestawach, różniących się dostępnymi w nich akcesoriami. W najbogatszych znajdziesz mikser, wysięgnik, filtr pop, koszyk i inne drobiazgi.Problem z plączącym się kablem od myszki? Tylko do momentu, w którym na Twoim biurku stanie bungee dla myszy. Dzięki temu praktycznemu akcesorium zapomnisz o tego rodzaju kłopotach.Tania przewodowa myszka gamingowa z przyzwoitym sensorem? Takie akcesoria istnieją, oczywiście na AliExpress. W tej ofercie do wyboru masz trzy gryzonie marki Zuoya, pozytywnie oceniane przez kupujących. Konstrukcja jest wygodna, a czujnik precyzyjny.A może mysz nieco wyższej klasy? Ogromną popularnością wśród polskich graczy cieszą się myszki Razer Viper Mini z AliExpress. Ultralekkie gryzonie ważą zaledwie 61 gramów, są szalenie wygodne i korzystają z doskonałych sensorów optycznych. Tak, są warte tych pieniędzy.Jak podkładka pod myszkę, to rzecz jasna z ładnym, krawędziowym podświetleniem. W tej ofercie znajdują się podkładki w trzech różnych rozmiarach i różnych cenach. Wszystkie prezentują się znakomicie na biurku.Lubisz nietypowe gadżety gamingowe? Sprawdź tę oto minimalistyczną klawiaturę, która wystarczy do grania w absolutną większość gier. Jej kompaktowa konstrukcja ułatwia przenoszenie, na przykład z akademika do domu rodzinnego.Tania klawiatura mechaniczna? Oto ona. Do wyboru kilka różnych wariantów, różniących się od siebie obecnością podświetlenia oraz zastosowanymi przełącznikami. Nie należy się spodziewać cudów i żywotności na długie lata, ale w tej cenie... jest dobrze.Retro konsolka do gier? A może mini konsolka typu handheld z grami retro? Ten gadżet ma wgrane do pamięci aż 400 różnych gier, które umilą podróże lub pomogą odprężyć się po ciężkim dniu w szkole lub pracy.