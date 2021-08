Szaleństwo kuponów na AliExpress. Z tymi kodami kupisz taniej

ThisIsWin11 to ciekawe narzędzie.

1. Dron CSF100 z 3-osiowym gimbalem i kamerą





2. Offroadowy samochód zdalnie sterowany Q70





3. Jinheng HJ78 - mini dron z kamerką 4K lub bez niej





4. Masażer szyi z pilotem





5. Przyrząd elektroniczny do usuwania zaskórników InFace X20





6. Prostownica do włosów Xiaomi InFace





7. Masażer do twarzy 9w1





W ostatnim czasie AliExpress rozpieszcza internautów kuponami. Wielu użytkowników tej najpopularniejszej na świecie platformy sprzedażowej nie wie niestety gdzie ich szukać, jak je odbierać i jak z nich korzystać. Tymczasem, kody rabatowe na AliExpress są w stanie bardzo mocno obniżać ceny produktów - bez względu na ich wysokość. Dziś przedstawimy Wam garść interesujących produktów i pokażemy, ile możecie zaoszczędzić, kupując je przy użyciu podanych przez nas kuponów.CSF100 to dron, który jest w stanie unosić się w powietrzu nawet przez 35 minut. Ten zaawansowany model stworzono z myślą o adeptach sztuki pilotażu, którzy pragną przy okazji kręcić filmy i robić zdjęcia. Tworzenie ich znacząco ułatwia 3-osiowy gimbal. Pod tym adresem odbierzesz kupon obniżający cenę drona o ok. 40 złotych. Ostateczna cena najtańszego z wariantów wyniesie ok. 649 złotych A może by tak spełnić marzenie z dzieciństwa o posiadaniu terenowego, zdalnie sterowanego samochodu? Q70 to interesująca propozycja z napędem na cztery koła, sterowana za pośrednictwem pilota korzystającego z Wi-Fi 2,4 GHz. Kupon obniżający cenę o 20 złotych odbierzesz tutaj . W tym miejscu z kolei kupisz omawiany samochodzik w cenie ok. 95 złotych + VAT.Szukasz możliwie najtańszego i małego drona do nauki pilotażu? A może chciałbyś, żeby miał kamerkę? Jinheng HJ78 to jedna z najtańszych popularnych konstrukcji, sprzedawana w opcji z kamerą lub bez niej. Tutaj odbierzesz kupon obniżający cenę o 8 złotych, ale jeśli się pospieszysz, w tym miejscu kupisz go za 80,79 złotych + VAT z innym, dostępnym po kliknięciu na napis "po zniżce" kuponem.Masażer szyi to sprzęt, który przyniesie ulgę po długim dniu pracy. Jeśli zamówisz go z hiszpańskiego magazynu, otrzymasz go na przestrzeni ok. 7 dni. Wykorzystaj kupon, aby obniżyć jego cenę o ok. 20 złotych, do poziomu 227 złotych + VAT za najtańszy model.Pozbywanie się zaskórników za pomocą palców jest nie tylko uznawane za niehigieniczne, ale także nieefektywne. Skutecznie radzi sobie z tym specjalne urządzenie InFace X20, pomagające pozbyć się nieestetycznych "dodatków" na twarzy. Wysyłane z Polski urządzenie kupisz o 40 złotych taniej z kuponem. Ostateczna cena wyniesie 147 złotych + VAT.Akcesoria Xiaomi do pielęgnacji włosów są pozytywnie oceniane. Wyjątkiem nie jest prostownica do włosów Xiaomi InFace Pro Plus, ułatwiająca paniom sprawną stylizację włosów. Kuponobniża jej cenę o 20 złotych do poziomu 111 złotych + VAT. Do wyboru kolory zielony oraz czarny.Xiaomi ma w swojej ofercie nawet zaawansowany masażer do mezoterapii twarzy. Sprzęt typu 9w1 ma pomóc ujędrniać skórę, odmłodzić ją i zapewnić przy tym duży komfort użytkownikowi. To narzędzie do pielęgnacji skóry z kuponemmożna kupić o 40 złotych taniej. Sprawdź wcześniej, czy nie obowiązuje kupon zakupowy, obniżający cenę o 130 złotych, do poziomu 427 złotych + VAT. Wystarczy kliknąć na czerwony napis "Kup teraz" z obniżoną ceną.Źródło: mat. własny