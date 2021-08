AMD z najwyższymi udziałami na rynku procesorów od 2007 roku

Imponujący wzrost.

Udziały AMD wzrosły w 2021 roku

Jakiś czas temu informowaliśmy o tym, iż AMD w ostatnim czasie deklasuje firmę Intel w sprzedaży procesorów . Znajduje to odzwierciedlenie w udziałach w rynku. Według danych udostępnionych przez Mercury Research, udział AMD w rynku procesorów x86 jest największy od 2007 roku, kiedy to przebojem wśród pececiarzy był Athlon 64. Ach, pamiętacie jeszcze te czasy?Nie jest żadną tajemnicą, że na przestrzeni ostatnich miesięcy AMD przewyższa Intela w sprzedaży detalicznej procesorów do komputerów stacjonarnych, nawet po tym, jak Intel wprowadził do sprzedaży swoje procesory Intel Core 11. i 10. generacji. Procesory "czerwonych" dominują listy bestsellerów nie tylko w niemieckim Mindfactory, ale także na Amazonie i stają się coraz częstszym wyborem producentów stacji roboczych.Mając powyższe na uwadze, najnowsze dane z Mercury Research pokazują, że AMD zdołało przejąć 22,5% całego rynku procesorów x86 w drugim kwartale tego roku. Jest to najwyższy poziom odnotowany od 2007 roku i bliski najwyższego poziomu 25,3 procent, osiągniętego w 2006 roku. Oznacza to, że Intel ma obecnie 77,5% udziałów, ponieważ VIA zasadniczo nie istnieje w globalnych statystykach