Koniec z kompleksami. Potężny i drogi Honor Magic 3 oficjalnie

Honor zaprezentował prawdziwie flagowy smartfon z nietypowym aparatem.

Trzy wersje, kilka cech wspólnych

Źródło: Honor



Wyróżnikiem serii Magic 3 jest też duży, okrągły moduł aparatu na tylnej ścianie. We wszystkich odmianach wygląda on podobnie, jednak w każdej wersji ma nieco inną charakterystykę.



Imponujący aparat

Oczywiście, najwięcej w kwestii fotograficznej ma do zaoferowania model Pro+. Jego moduł składa się z czterech podjednostek i dwóch czujników. Aparat główny ma matrycę 50 MP, przysłonę f/1.9, optyczną stabilizację obrazu i bazuje na sensorze Sony IMX700. Asystuje mu 64 MP z peryskopowym teleobiektywem 3,5x f/3,5 i optyczną stabilizacją obrazu. Jest też 64 MP z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,4 i trybem makro, a także aparat monochromatyczny 64 MP z przysłoną f/1,8. Jeśli chodzi o czujniki, mamy dToF do detekcji głębi oraz czujnik kolorów, który ma zadbać o najwierniejsze odwzorowanie barw.





Źródło: Honor



Za kluczową cechę aparatu Honora 50, producent podaje możliwość 3,5-krotnego zbliżenia optycznego, 10-krotnego hybrydowego i 100-krotnego cyfrowego. Możliwości fotograficzne zostały wzbogacone o funkcje IMAX, zawierające w sobie możliwość nagrywania w formacie kinowym LUT 3D oraz tryb profesjonalny z możliwością dostrajania poszczególnych parametrów.



Magic 3 oraz Magic 3 Pro mają nieco słabszą specyfikację aparatu - sensor główny to w ich wypadku Sony IMX766, a jednostka szerokokątna ma mniejszą rozdzielczość (13 MP). Model Magic 3 został również pozbawiony teleobiektywu i pary dodatkowych sensorów.



Specyfikacja z najwyższej półki

Jeśli chodzi o wydajność, żaden z modeli należących do serii Magic 3 nie ma się czego wstydzić. Wersja bazowa jest napędzana Snapdragonem 888 z 8 GB pamięci RAM i 128 lub 256 GB pamięci na pliki. Magic 3 Pro oraz Magic 3 Pro+ mają już Snapdragona 888+ i 8/12 GB RAM oraz 256/512 GB pamięci magazynowej. Przed nadmiernym przegrzewaniem się ma uchronić specjalny system chłodzenia cieczą.



Wszystkie wersje smartfona mają czytnik linii papilarnych wbudowany w ekran i odporność na wodę oraz pył. Model Pro+ jako jedyny został wyposażony w bezprzewodowe ładowanie o mocy 50 W.





Źródło: Honor



Ceny... też z najwyższej półki

Mimo tego, że seria Honor Magic 3 została na razie wprowadzona tylko na rynek chiński, a globalna premiera dopiero przed nami, poznaliśmy także europejskie ceny.



Wszystko wskazuje na to, że w nowym rozdziale Honor nie zamierza grać ceną i pozycjonuje swoje produkty na równi z największą konkurencją, nawet w postaci Apple. Za najdroższy wariant Magic 3 Pro+ przyjdzie klientom zapłacić aż 1499 euro, czyli niecałe 6900 złotych. To więcej niż trzeba dać za podstawową wersję iPhone’a 12 Pro Max w oficjalnym sklepie Apple.



Magic 3 Pro kupimy za 1099 euro (około 5000 zł), a Magic 3 za 899 euro (około 4100 zł).



Źródło:



Dotychczas marka Honor kojarzona była przede wszystkim z urządzeniami tanimi, stanowiącymi budżetową alternatywę dla Samsungów, Sony, a nawet bliźniaczych Huaweiów. Wyposażenie i jakość, choć często nie można było na nie narzekać, stały zwykle na drugim miejscu za opłacalnością.W wyniku roszad na rynku wywołanych amerykańskimi sankcjami, Honor stał się osobną marką i od niedawna musi radzić sobie bez patronatu Huaweia. Wszystko wskazuje jednak na to, że nie jest on do niczego potrzebny - miesiąc po premierze ciekawego Honora 50 , teraz firma zaprezentowała jeszcze bardziej interesującą serię Magic 3.Model będzie dostępny w trzech wersjach: Magic 3, Magic 3 Pro i Magic 3 Pro+. Wszystkie wyposażone są w ekran OLED o przekątnej 6,67 cala, rozdzielczości 1344 x 2772 i odświeżaniu 120 Hz oraz zaokrąglonych krawędziach. Kamera do wideorozmów została umieszczona na wyspie w lewym górnym rogu ekranu. W wersji Pro+ producent zastosował też nanokryształową powłokę, która ma chronić wyświetlacz przed uszkodzeniami.Niezależnie od wersji, urządzenie jest też wyposażone w akumulator o pojemności 4600 mAh z ładowaniem 66 W, a na pokładzie pracuje Android 11 z nakładką Magic UI 5.0. Na razie smartfon został zaprezentowany na rynku chińskim, gdzie nie było mowy o usługach Google, jednak najprawdopodobniej wersja globalna będzie w nie wyposażona od nowości.