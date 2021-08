Radeon RX 6600 XT i Radeon PRO W6600 już w sklepach. Teoretycznie

To nie tak powinno wyglądać.



Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami firma AMD wprowadziła do sprzedaży karty graficzne Radeon RX 6600 XT oraz Radeon PRO W6600. Pierwsza jest zachwalana jako idealna do grania w rozdzielczości 1080p. Druga z kolei ma stanowić dobrą propozycję dla profesjonalistów, zajmujących się multimediami, projektami architektonicznymi i wszelkiej maści symulacjami. Obie konstrukcje mają cechę wspólną: ich ceny sugerowane są bardzo odległe od tego, za ile faktycznie można je kupić.



AMD Radeon RX 6600 XT – cena sugerowana a sklepowa to dwie różne kwoty

AMD Radeon RX 6600 XT promowana jest jako idealna karta do grania w rozdzielczości 1920x1080 pikseli. Ile powinna kosztować w 2021 roku taka karta? Na pewno nie 2500 złotych, a za tyle właśnie od wczoraj da się ją kupić w wybranych sklepach. Cena sugerowana urządzenia wynosi 379 dolarów, co powinno dać kwotę rzędu 1800 złotych. Wygląda na to, że świat nadal stoi na głowie, a cena AMD Radeon RX 6600 XT jest po prostu zbyt wysoka.



AMD Radeon PRO W6600 – karta widmo, przynajmniej w Polsce

AMD Radeon PRO W6600 to prezentowany jeszcze w czerwcu układ z 1792 procesorami strumieniowymi, 28 CU i wydajności szacowanej na 10,4 TFLOPS przy operacjach FP32 oraz 20,8 TFLOPS w operacjach FP16. 8 GB pamięci korzysta z interfejsu 128-bitowego, a układ dysponuje czterema wyjściami DisplayPort 1.4. Jej sugerowana cena to 649 dolarów (realnie ok. 3000 złotych), ale to tylko teoria. Karty nie widzę obecnie w żadnym polskim sklepie.



Czy tak mają wyglądać premiery sklepowe kart graficznych w nadchodzących latach?



