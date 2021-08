Samsung Galaxy Watch4 i Classic z nowym systemem oraz słuchawki Galaxy Buds2

Dopiero co informowaliśmy o premierze smartfonów Samsung Galaxy Z Fold3 5G i Flex3 5G, ale to nie jedyne dzisiejsze nowości Koreańczyków. Firma zaprezentowała też dwa modele smartwatchy - Samsung Galaxy Watch4 i Samsung Galaxy Watch4 Classic oraz bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Samsung Galaxy Buds2.



Zegarki Samsung Galaxy Watch 4, to świetni kompani do ćwiczeń i dbania o kondycję

Smart zegarki wyróżniają się mocno pod katem oprogramowania. To pierwsze konstrukcje ze stworzonym wspólnie z Google systemem Wear OS Powered by Samsung, który wykorzystuje interfejs One UI Watch. Wartym uwagi elementem Galaxy Watch4 jest wielofunkcyjny czujnik Samsung BioActive. Pozwala na optyczne odczytywanie tętna, elektryczne serca oraz impedancji bioelektrycznej.

Dopiero co informowaliśmy o premierze smartfonów, ale to nie jedyne dzisiejsze nowości Koreańczyków. Firma zaprezentowała też dwa modele smartwatchy - Samsung Galaxy Watch4 i Samsung Galaxy Watch4 Classic oraz bezprzewodowe słuchawki dokanałowe Samsung Galaxy Buds2.Smart zegarki wyróżniają się mocno pod katem oprogramowania. To pierwsze konstrukcje ze stworzonym wspólnie z Google systemem Wear OS Powered by Samsung, który wykorzystuje interfejs One UI Watch. Wartym uwagi elementem Galaxy Watch4 jest wielofunkcyjny czujnik Samsung BioActive. Pozwala na optyczne odczytywanie tętna, elektryczne serca oraz impedancji bioelektrycznej.

Przyjemny dla oka jasny wariant, to jedna z wersji kolorystycznych Galaxy Watch 4 / Foto: Samsung



"Użytkownicy mogą monitorować swoje ciśnienie krwi, wykryć nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków), skontrolować poziom tlenu we krwi , a także, po raz pierwszy, zmierzyć skład ciała . Nowe narzędzie do pomiaru składu ciała pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swój ogólny stan zdrowia i kondycję, dostarczając informacji o kluczowych aspektach, takich jak zawartość mięśni szkieletowych, podstawowa przemiana materii, czy zawartość wody i tkanki tłuszczowej. Teraz w dowolnym miejscu i czasie można z łatwością sprawdzić skład ciała dwoma palcami. Wystarczy ok. 15 sekund, by zegarek uchwycił 2400 punktów danych."



Zobacz również: Wysokiej klasy bezprzewodowe słuchawki nauszne Philips Fidelio L3 z ANC



Nowe smartwatche Samsunga mogą stać się personalnymi trenerami. Do dyspozycji mamy gotowe treningi, grupowe wyzwania z rodziną lub znajomymi oraz unikalną funkcję współpracy z kompatybilnymi telewizorami smart TV Samsunga z systemem Tizen. Podczas domowych ćwiczeń o wiele wygodniej monitorować na dużym ekranie zestawienia kalorii, tętna czy innych dostępnych parametrów. Za to śledzenie snu oferuje nie tylko monitorowanie jego faz, ale nawet (przy pomocy kompatybilnego smartfonu) chrapanie czy pomiar poziomu tlenu we krwi.



Nowy system Wear OS Powered by Samsung stworzony przy współpracy z Google

Owoc współpracy Google i Samsunga w postaci One UI Watch i Wear OS Powered by Samsung, to jeszcze więcej możliwości w smartwatchu. Między innymi kompatybilne aplikacje w chwili pobrania na smartfon są automatycznie instalowane także na smart zegarku. Poza tym różne ważne ustawienia jak np. godziny skupienia czy zablokowane numery same się synchronizują z telefonem. Wygodnym dodatkiem jest autoprzełączanie słuchawek pomiędzy smartwatchem i smartfonem oraz mnogość sterowania - asystentem głosowym, pierścieniem czy gestami (także np. dla szybkiego odbierania połączeń).



"Użytkownicy mogą monitorować swoje ciśnienie krwi, wykryć nieregularny rytm serca (migotanie przedsionków), skontrolować poziom tlenu we krwi , a także, po raz pierwszy, zmierzyć skład ciała . Nowe narzędzie do pomiaru składu ciała pozwala użytkownikom lepiej zrozumieć swój ogólny stan zdrowia i kondycję, dostarczając informacji o kluczowych aspektach, takich jak zawartość mięśni szkieletowych, podstawowa przemiana materii, czy zawartość wody i tkanki tłuszczowej. Teraz w dowolnym miejscu i czasie można z łatwością sprawdzić skład ciała dwoma palcami. Wystarczy ok. 15 sekund, by zegarek uchwycił 2400 punktów danych."Nowe smartwatche Samsunga mogą stać się personalnymi trenerami. Do dyspozycji mamy gotowe treningi, grupowe wyzwania z rodziną lub znajomymi oraz unikalną funkcję współpracy z kompatybilnymi telewizorami smart TV Samsunga z systemem Tizen. Podczas domowych ćwiczeń o wiele wygodniej monitorować na dużym ekranie zestawienia kalorii, tętna czy innych dostępnych parametrów. Za to śledzenie snu oferuje nie tylko monitorowanie jego faz, ale nawet (przy pomocy kompatybilnego smartfonu) chrapanie czy pomiar poziomu tlenu we krwi.Owoc współpracy Google i Samsunga w postaci One UI Watch i Wear OS Powered by Samsung, to jeszcze więcej możliwości w smartwatchu. Między innymi kompatybilne aplikacje w chwili pobrania na smartfon są automatycznie instalowane także na smart zegarku. Poza tym różne ważne ustawienia jak np. godziny skupienia czy zablokowane numery same się synchronizują z telefonem. Wygodnym dodatkiem jest autoprzełączanie słuchawek pomiędzy smartwatchem i smartfonem oraz mnogość sterowania - asystentem głosowym, pierścieniem czy gestami (także np. dla szybkiego odbierania połączeń).

Nie zapomniano o tradycyjnym czarnym wariancie smartwatcha Samsung Galaxy Watch 4 / Foto: Samsung



Wear OS Powered by Samsung łączy w sobie dostęp do usług i aplikacji Google (np. Mapy Google, Google Pay) oraz te od Samsunga wchodzące w skład usług Galaxy. Oczywiście platforma Googlowo-Smasungowa obsługuje też szereg oprogramowania innych firm jak np. Spotify, Strava, Adidas Running itp. Cześć autorskich funkcji Samsunga działa wspólnie z tymi od Google (chociażby kompas od Koreańczyków i Mapy Google).



Jeszcze lepsza wydajność, więcej pamięci RAM i ekran o wyższej rozdzielczości

Galaxy Watch4 został zaopatrzony w dwurdzeniowy chip ARM Samsung Exynos W920 wykonany w technologii 5 nm. Jest o 20 proc. szybszy i ma o 50 proc. więcej pamięci RAM niż propozycje z poprzedniej generacji (1,5 GB, czyli sporo jak na smartwatch). Podbito rozdzielczość ekranu Super AMOLED do 450 x 450 pikseli, a wbudowana przestrzeń na dane wynosi aż 16 GB. Zegarek obsługuje karty eSIM, więc można z niego autonomicznie korzystać wraz z dostępem do połączeń głosowych czy sieci i to z dala od telefonu (z którym i tak może się wtedy synchronizować). Ulepszono też baterię, która teraz oferuje do 40 godzin pracy, a 30 minut ładowania pozwoli nawet na 10 godzin użytkowania.



Wear OS Powered by Samsung łączy w sobie dostęp do usług i aplikacji Google (np. Mapy Google, Google Pay) oraz te od Samsunga wchodzące w skład usług Galaxy. Oczywiście platforma Googlowo-Smasungowa obsługuje też szereg oprogramowania innych firm jak np. Spotify, Strava, Adidas Running itp. Cześć autorskich funkcji Samsunga działa wspólnie z tymi od Google (chociażby kompas od Koreańczyków i Mapy Google).Galaxy Watch4 został zaopatrzony w dwurdzeniowy chip ARM Samsung Exynos W920 wykonany w technologii 5 nm. Jest o 20 proc. szybszy i ma o 50 proc. więcej pamięci RAM niż propozycje z poprzedniej generacji (1,5 GB, czyli sporo jak na smartwatch). Podbito rozdzielczość ekranu Super AMOLED do 450 x 450 pikseli, a wbudowana przestrzeń na dane wynosi aż 16 GB. Zegarek obsługuje karty eSIM, więc można z niego autonomicznie korzystać wraz z dostępem do połączeń głosowych czy sieci i to z dala od telefonu (z którym i tak może się wtedy synchronizować). Ulepszono też baterię, która teraz oferuje do 40 godzin pracy, a 30 minut ładowania pozwoli nawet na 10 godzin użytkowania.

Każdy znajdzie dla siebie odpowiedni kolor słuchawek Samsung Galaxy Buds2 / Foto: Samsung



Przedsprzedaż zegarków już się rozpoczęła, a do regularnej oferty trafią pod koniec miesiąca, a dokładnie w piątek 27 sierpnia 2021 roku. Do wyboru będą warianty z różnorodnymi paskami (do dokupienia osobno) i w rozmiarze 40 mm oraz 44 mm. Same koperty w barwach czerni, srebra, różowego złota i zieleni. Dwie ostatnie ekskluzywnie odpowiednio dla wariantu 40 mm i 44 mm. Jeśli martwicie się, że tak drogi sprzęt jest bardzo delikatny, to jesteście w błędzie. Jest wodoszczelny (5 ATM, IP68) i zgodny z normą odporności MIL-STD-810G.



Kompani do muzyki, sportu, relaksu i rozmów - słuchawki dokanałowe Samsung Galaxy Buds2

Kolejnym zaprezentowanym produktem są słuchawki Samsung Galaxy Buds2. Firmie zależało na wychodzie i dobrym brzmieniu. "Będące częścią ekosystemu Galaxy słuchawki Buds2 to idealny towarzysz dla smartfonu, tabletu czy smartwatcha Galaxy. (…) Dynamiczne, dwudrożne głośniki generują wyraziste, czyste wysokie tony oraz głębokie basy, a funkcja aktywnej redukcji szumów blokuje do 98 proc. dźwięków w tle." W razie konieczności możemy ustawić dźwięki otoczenia na 3 poziomach głośności czy cieszyć się z funkcji poprawy głosu podczas rozmów telefonicznych. Jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe można ustawić dzięki specjalnemu testowi dopasowania brzmienia w aplikacji Galaxy Werable. Galaxy Buds2 będą dostępne w kolorze grafitowym, białym, oliwkowym i lawendowym.



Przedsprzedaż zegarków już się rozpoczęła, a do regularnej oferty trafią pod koniec miesiąca, a dokładnie w piątek 27 sierpnia 2021 roku. Do wyboru będą warianty z różnorodnymi paskami (do dokupienia osobno) i w rozmiarze 40 mm oraz 44 mm. Same koperty w barwach czerni, srebra, różowego złota i zieleni. Dwie ostatnie ekskluzywnie odpowiednio dla wariantu 40 mm i 44 mm. Jeśli martwicie się, że tak drogi sprzęt jest bardzo delikatny, to jesteście w błędzie. Jest wodoszczelny (5 ATM, IP68) i zgodny z normą odporności MIL-STD-810G.Kolejnym zaprezentowanym produktem są słuchawki Samsung Galaxy Buds2. Firmie zależało na wychodzie i dobrym brzmieniu. "Będące częścią ekosystemu Galaxy słuchawki Buds2 to idealny towarzysz dla smartfonu, tabletu czy smartwatcha Galaxy. (…) Dynamiczne, dwudrożne głośniki generują wyraziste, czyste wysokie tony oraz głębokie basy, a funkcja aktywnej redukcji szumów blokuje do 98 proc. dźwięków w tle." W razie konieczności możemy ustawić dźwięki otoczenia na 3 poziomach głośności czy cieszyć się z funkcji poprawy głosu podczas rozmów telefonicznych. Jeszcze lepsze wrażenia dźwiękowe można ustawić dzięki specjalnemu testowi dopasowania brzmienia w aplikacji Galaxy Werable. Galaxy Buds2 będą dostępne w kolorze grafitowym, białym, oliwkowym i lawendowym.

Etui tradycyjnie pełni też rolę ładowarki / Foto: Samsung



Jak prezentują się ceny wszystkich sprzętów? Galaxy Watch 4 40 mm 1169 złotych, 44 mm 1299 złotych, 40 mm LTE 1399 złotych, 44 mm LTE 1519 złotych, Galaxy Watch 4 Classic 42 mm 1649 złotych, 46 mm 1799 złotych, 42 mm LTE 1848 złotych, 46 mm LTE 1999 złotych i słuchawki Galaxy Buds 2 za 650 złotych.



Zobacz również: Ogrom nowych produktów ADATA i XPG. DDR5, SSD PCIe 4.0, gamingowe laptopy i inne



Źródło i foto: Samsung Jak prezentują się ceny wszystkich sprzętów? Galaxy Watch 4 40 mm 1169 złotych, 44 mm 1299 złotych, 40 mm LTE 1399 złotych, 44 mm LTE 1519 złotych, Galaxy Watch 4 Classic 42 mm 1649 złotych, 46 mm 1799 złotych, 42 mm LTE 1848 złotych, 46 mm LTE 1999 złotych i słuchawki Galaxy Buds 2 za 650 złotych.Źródło i foto: Samsung

Idealnie do pary z Foldem3 i Flexem3.