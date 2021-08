Samsung przedstawia Galaxy Z Fold3 5G i Flip3 5G. Kolejne innowacyjne składane smartfony

Nowym składanym smartfonom Samsung Galaxy w końcu nie zaszkodzi woda

Od początku użytkownicy oczekiwali trwałości od swoich składanych smartfonów. Dziś zaprezentowane modele są pierwszymi z tej rodziny, które zapewniają nawet wodoodporność zgodnie z normą IPX8. Można bez problemu zanurzyć je w pełni w wodzie na głębokości do 1,5 metra i nie martwić się o stan telefonów. Jednak w przeciwieństwie do wielu innych wodoszczelnych smartfonów, to tylko IPX8, a nie IP68. Samsung zaznacza, że Fold3 5G i Flip3 5G nie są pyłoszczelne. Według testów konstrukcje mają wytrzymać do 200 tysięcy złożeń, a dzięki ulepszonej technologii Sweeper, kurz i inne cząsteczki nie przedostają się do wnętrza zawiasu.



Samsung wciąż ulepsza swoje składane samrtfony / Foto: Insalki.pl



Jak można przeczytać w oficjalnym komunikacie prasowym - "konstrukcja oparta jest na bardzo wytrzymałej, ale lekkiej ramie Armor ALUMINIUM - najtrwalsze rozwiązanie, jakiego użyto dotychczas w jakimkolwiek smartfonie Samsung - oraz najmocniejsze szkło Corning Gorilla Glass Victus, by chronić smartfony przed zadrapaniami czy upadkami. Co więcej, oba urządzenia oferują nową ochronną powłokę z rozciągliwego materiału PET , a także zoptymalizowane warstwy panelu ekranu głównego, w efekcie czego jest on o 80 proc. bardziej wytrzymały niż we wcześniejszych modelach."



Świetne atuty nowych składanych Samsungów Galaxy Z Fold3 5G i Flex3

W Samsungu Galaxy Z Fold3 5G dostajemy bardzo duży ekran, który po rozłożeniu ma 7,6 cala. Nie ma żadnych zauważalnych dodatkowych elementów rozpraszających uwagę. Firma umieściła aparat pod ekranem, a wycięcie w jego miejscu ma naprawdę zminimalizowaną liczbę pikseli. Zarówno na głównej jak i zewnętrznej matrycy mamy płynny obraz 120 Hz. Świetnym dodatkiem jest znany z serii Note dołączony rysik. To także kolejna nowość w smartfonach Samsung Galaxy Fold.



Duży ekran zapewnia sporo powierzchni roboczej po rozłożeniu / Foto: Insalki.pl



W przypadku Samsunga Galaxy Z Flip3 5G, producent chwali się funkcjonalnymi widgetami z dodatkowego ekranu. Można sprawdzić wiele informacji bez konieczności rozkładania urządzenia. Także mając do dyspozycji wyłącznie zewnętrzny ekran można wykonać zdjęcia czy film szybkim ruchem dedykowanego skrótu - dwukrotnie wciskając przycisk zasilania. Ważnym elementem są też udoskonalone głośniki stereo z technologią dźwięku przestrzennego Dolby Atmos. Dostajemy również specjalne tryby użytkowania ekranu przy jego częściowym złożeniu.



Samsung przygotował specjalne promocje na nowe składane smartfony, ruszyła przedsprzedaż

Oba smartfony są już dostępne w przedsprzedaży. Samsung przygotował ofertę trwającą do 26 sierpnia o godzinie 23:59, w której klienci zdecydowani na zakup smartfonów Galaxy Z Fold3 5G i Galaxy Z Flip3 5G, najnowszych słuchawek dousznych Galaxy Buds2 i smartwatchy Galaxy Watch4 i Watch4 Classic, mają szansę zyskać między innymi zwrot na konto nawet do 1000 złotych, a także niezwykłe prezenty do zakupów. Ceny na polskim rynku kształtują się następująco - Samsung Galaxy Z Fold 3 256 GB 8299 złotych, 512 GB 8799 złotych, Samsung Galaxy Z Flip 3 128 GB 4799 złotych, 256 GB 4999 złotych.



Fold3 spokojnie zmieści się do kieszeni, złożony zajmuje tyle miejsca co typowy smartfon / Foto: Insalki.pl



Specyfikacja smartfonu Samsung Galaxy Z Fold3 5G Ekran QXVGA+ Dynamic AMOLED 7,6” (22,5:18, 2208 x 1768 px)

Jasność 900 nitów, szczytowa 1200 nitów, 120 Hz

Dodatkowy ekran HD+ Dynamic AMOLED 6,2”

Aparat selfie 10 Mpx F2,2, aparat podekranowy 4 Mpx F1,8

Aparat ultraszerokokątny, szerokokątny, teleobiektyw (po 12 Mpx) optyczny zoom

Ośmiordzeniowy Snapdragon 888, 5 nm (rdzenie 2,84 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz)

12 GB RAM, 256 lub 512 GB pamięci UFS3.1

Podwójna bateria 4400 mAh

Szybkie ładowanie 25 W, bezprzewodowe 10 W, odwrócone 4,5 W

Wodoodporność klasy IPX8

System Android 11 z nakładką Samsunga

Łączność WiFi 6E ax, Bluetooth 5.2, 5G, GPS, Galileo, BeiDou, Glonass

Dual NanoSIM, pojedynczy eSIM

Złożony: 67,1 x 158,2 x 16,0 mm (od strony zawiasu) - 14,4 mm (spadek)

Rozłożony: 128,1 x 158,2 x 6,4 mm

Waga 271 g

Specyfikacja smartfonu Samsung Galaxy Z Flip3 5G Ekran FHD+ Dynamic AMOLED 6,7” (22:9, 2640 x 1080 px)

Jasność 900 nitów, szczytowa 1200 nitów, 120 Hz

Dodatkowy ekran 260 x 512 px Super AMOLED 1,9”

Aparat selfie 10 Mpx F2,4,

Aparat ultraszerokokątny, szerokokątny, (po 12 Mpx) cyfrowy zoom

Ośmiordzeniowy Snapdragon 888, 5 nm (rdzenie 2,84 GHz, 2,4 GHz, 1,8 GHz)

8 GB RAM, 128 lub 256 GB pamięci UFS3.1

Podwójna bateria 3300 mAh

Szybkie ładowanie 15 W, bezprzewodowe 10 W, odwrócone 4,5 W

Wodoodporność klasy IPX8

System Android 11 z nakładką Samsunga

Łączność WiFi 6 ax, Bluetooth 5.1, 5G, GPS, Galileo, BeiDou, Glonass

Pojedynczy NanoSIM, pojedynczy eSIM

Złożony: 72,2 x 86,4 x 17,1 mm (od strony zawiasu) - 15,9 mm (spadek)

Rozłożony: 72,2 x 166,0 x 6,9 mm

Waga: 183 g

