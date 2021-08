Składany Samsung Galaxy Z Fold3 - pierwsze wrażenia

Galaxy Z Fold3 jest wreszcie wodoodporny!

Samsung pozbył się notcha

Oczko kamery widać po prawej stronie na jasnym ekranie

Interfejs gotowy na wielozadaniowość

Nowy S Pen dla Folda

Bogaty zestaw aparatów

Samsung wziął się na dobre za segment składanych smartfonów i właśnie wypuścił na rynek kolejną generację tego typu urządzeń. Mieliśmy okazję przedpremierowo sprawdzić, jak działają nowe smartfony i akcesoria, a moją uwagę szczególnie przykuł Galaxy Z Fold3.Najnowszy “składak” na pierwszy rzut oka nie różni się specjalnie od poprzednika, ale zmian jest naprawdę wiele.Zabezpieczenie przed wodą to moim zdaniem jedna z kluczowych cech decydująca o wyborze urządzenia. Topowe smartfony po prostu muszą posiadać odpowiednią klasę odporności i powinno to być branżowym standardem.Patrząc na segment składanych smartfonów, nie sądziłem, że Samsungowi uda się tak szybko wprowadzić do Folda IPX8, a jednak. Urządzenie jest odporne na wodę i w teorii może być zanurzony przez 30 minut. Oczywiście producent nie zaleca kąpieli w morzu czy basenie, jednak warto docenić tak znaczącą zmianę konstrukcyjną.Ulepszono też samą ramkę i zawias stosując aluminium Armor Aluminium. Przód i tył chroni dodatkowo szkło Gorilla Glass Victus.Sam design nie uległ wielkiej zmianie, Fold nadal wygląda jak smartfonowa kanapka i jest dość gruby osiągając po złożeniu 16 mm na wysokości zawiasu (0,8 mm mniej od poprzednika). Sprzęt po rozłożeniu jest nieco cieńszy, Z Fold2 miał 6,9 mm, a teraz mamy 6,4 mm. Różnica w masie? Niemal niezauważalna: 271 gramów Fold3 kontra 282 gramów w Z Fold2.Oznacza to, że Fold to nadal smartfon dla świadomej grupy użytkowników, którzy godzą się na noszenie w kieszeni czy torbie urządzenia o słusznych gabarytach, które nadrabia dużym i wszechstronnym ekranem po rozłożeniu.Po rozłożeniu Z Fold2 miałem wrażenie, że coś psuje wrażenia wizualne - był nim oczywiście spory notch czyli przestrzeń zarezerwowana na przednią kamerę. W nowym modelu jest zdecydowanie lepiej bowiem ramki ekranu są symetryczne i nic nie zaburza przestrzenii.. prawie nic.Samsung postanowił po raz pierwszy zaimplementować aparat umieszczony pod wyświetlaczem. Jego parametry nie są imponujące (4MP F1.8), ale na komercyjne wdrożenie takiego rozwiązania czekamy już od dawna.Widać, że technologia nie jest jeszcze dopracowania, bowiem w miejscu, gdzie znajduje się aparat, widać zaburzenie pikseli. Efekt ten zauważymy szczególnie wyświetlając jasne elementy na ekranie. W przypadku fabrycznej, ciemnej tapety, aparatu niemal nie widać.Choć nie mamy do czynienia z idealnym rozwiązaniem, uważam, że to słuszny kierunek. Niewielki zdeformowany obraz na ekranie w zasadzie nie przeszkadza, a ekran po rozłożeniu wygląda symetrycznie i naprawdę ładnie.Główny ekran niemal nie różni się od poprzednika - otrzymujemy 120-hercowy panel QXGA+ Dynamic AMOLED 2X o przekątnej 7.6”. W miejscu zgięcia nadal widać dość wyraźne nierówności, ale jest to typowe dla tego typu konstrukcji.Ulepszono 6.2-calowy ekran zewnętrzny, który oferuje teraz adaptacyjne odświeżanie do 120 Hz oraz lepszą jasność (do 1000 nitów).Fani multimediów nie będą zawiedzeni - producent zastosował podwójne głośniki.Największe korzyści związane z produktywnością uzyskamy korzystając z dużego ekranu i aplikacji, które wspierają jego funkcje. Samsung zadbał, aby interfejs urządzenia był dostosowany do składanej konstrukcji i działa to całkiem sprawnie.Można oczywiście pracować na wielu oknach czy korzystać z wygodnego paska zadań. Więcej o samym oprogramowaniu będę mógł napisać, gdy otrzymamy testowy egzemplarz Folda. Nowe rozwiązania wyglądają obiecująco, a dodatkowo cieszy rosnąca liczba aplikacji zoptymalizowanych do dużego ekranu.Miłośnicy smartfonów z serii Galaxy Note z pewnością doceniają możliwość obsługi urządzenia za pomocą dedykowanego rysika. Zgodnie z przewidywaniami, podobne rozwiązanie trafiło do Folda. Samsung oferuje S Pen Fold Edition, który charakteryzuje się zoptymalizowanym rozmiarem i odpowiednią grubością, aby wygodnie pisać na dużym ekranie. Ciekawym dodatkiem jest pokrowiec Flip Cover z miejscem na rysik.Bardziej zaawansowani użytkownicy będą mogli sięgnąć po S Pen Pro, który kompatybilny jest z wieloma innymi urządzeniami producenta.W kwestii fotografii Z Fold 3 oferuje solidny zestaw obiektywów, jednak do flagowych S21 mu trochę brakuje. Pamiętajcie jednak, że składany smartfon to przede wszystkim duży wygodny ekran i on jest tutaj priorytetem, a nie kwestie fotograficzne.