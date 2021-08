Święto marki Baseus – ładowarki i inne gadżety producenta w atrakcyjnych cenach

Firma świętuje.

Baseus to producent przydatnych akcesoriów w przystępnych cenach. W dniachmarka obchodzi swoje święto na platformie AliExpress. Z tej okazji, przygotowała ona przeceny na różne gadżety ze swojego katalogu. Zapraszamy do zapoznania się z ich ofertą.Ładowarka wyposażona w 3 porty - 2 USB-C i 1 USB. Porty C1 i C2 wspierają szybkie ładowanie. Natomiast port USB oferuje szybkie ładowanie. Port C2 może oddać maksymalniemocy zaś USB-A przekazuje maksymalnie 60W. Jak podaje producent, ładowarka jest w stanie naładować do pełna Apple Book Air w około 1,5 godziny. Jeżeli ładujemy jednocześnie 3 urządzenia to port C1 oddaje 45W natomiast C1 i USB przekazują 15W mocy. Ładowarka posiada szereg zabezpieczeń przed przegrzaniem, spięciami i przepięciami.Ładowarkękupimy za 148,86 zł ($37.20) . Wysyłka z magazynu Hiszpanii.Ładowarka GaN z 4 portami - 2 USB-C i 2 USB-A. Urządzenie nadaje się do ładowania laptopów, tabletów, Nintendo Switch oraz smartfonów od firm takich jak Apple, Huawei, Samsung i Xiaomi. Jak podaje producent, ładowarka GaN jest 3 razy szybsza od standardowych urządzeń tego typu.Porty USB-C obsługują szybkie ładowanie PD3.0, PD2.0, PPS, QC4+ zaś USB-A oferuje QC3.0, QC2.0, SCP, FCP, AFC, APPLE2.4, BC1.2 oraz PE+. Ładowarka oddaje maks.mocy na portach USB-C ina USB-A. Poniżej znajdziecie konfiguracje mocy:Ładowarkękupimy za 153,15 zł ($38.27) Idealna ładowarka dla osób, które dużo podróżują. Jest mała i lekka - jej wymiary to 30x30x71 mm i waży tylko 42 gramy. Oferuje moc 9V/2.22A 20W i wspiera szereg protokołów szybkiego ładowania, takich jak PD3.0, QC3.0, APPLE2.4 i BC1.2.Mini ładowarkękupimy za 12,57 zł ($3.14) Uniwersalna ładowarka samochodowa, do której bez problemu podłączymy do 4 urządzeń jednocześnie. Dzięki długiemu przewodowi o długości 1,5 metra do ładowarki mogą się podpiąć pasażerowie na tylnim siedzeniu. System zabezpieczeń chroni urządzenie przed przegrzaniem, spięciami i przepięciami. Oferuje maksymalną moc wyjściowąi jest kompatybilna z pojazdamiŁadowarkę samochodowąkupimy za 62,67 zł ($15.66) Power bank Baseus PD 65W o pojemności baterii 30000 mAh/3.8V i mocy znamionowej ok.. Urządzenie wspiera szybkie ładowanie QC3.0, PD3.0, FCP oraz AFC. Producent wyposażył power bank w 3 porty wyjściowe (USB-C, USB 1 i 2) oraz 3 porty wejściowe (microUSB, USB-C, IP).Power bankkupimy za 192,52 zł ($48.11) Hub Baseus dostępny jest w kilku wersjach z różną ilością portów. Najtańsza wersją posiada tylko 4 porty wejściowe zaś najdroższą aż 8. W najbardziej rozbudowanej wersji znajdziemy 1x HDMI [email protected] , 3x UBS3.0, 1x RJ45, 1x slot SD, 1x slot TF, 1x wejście 100W PD.dostępny za 66,11 zł - 113,77 zł ($16.52 - $28.43) Zestaw do rozruchu pojazdów z akumulatorami 12V. Urządzenie natychmiast uruchomi samochód za pomocą prądu szczytowego. Zestaw jest w stanie operować nawet w warunkach extremalnego zimna (-20℃) i ciepła (60℃). Bateria o pojemności 12000 mAh pozwala na 50 rozruchów pojazdu na jednym ładowaniu. Producent wyposażył gadżet w wyświetlacz, który pokazuje stopień naładowania akumulatora. Urządzenie może posłużyć także jako latarka i power bank.Zestaw do rozruchu samochodówdo kupienia za 241,74 zł ($60.41) Kompaktowa sprężarka powietrza Baseus to proste i wygodne narzędzie do napompowania kół. Cyfrowy wyświetlacz LED pokazuje nam ciśnienie w oponach, a samym urządzeniem sterujemy za pomocą przycisków umieszczonych na boku. Kompresor jest w stanie napompować 1,5 opony samochodowej (195/65 R15), 8 opon rowerowych (700x23C) lub 5 piłek nożnych o rozmiarze numer 5. Urządzenie może także działać jako latarka by ułatwić pracę po zmroku.Sprężarkę powietrzakupimy za 202,37 zł ($50.57) Magnetyczny uchwyt samochodowy o maksymalnej mocy 15W (7.5W dla iPhone'ów z serii 12). Można go zamontować na desce rozdzielczej lub kratce wentylacyjnej pojazdu. Uchwytem można regulować w zakresie 360°. Telefon bezpiecznie trzyma się na uchwycie dzięki silnemu przyciąganiu magnetycznemu.Uchwyt magnetycznydostępny za 131,22 zł ($32.79) Baseus Ecok W11 to kompaktowe słuchawki sportowe spełniające normę wodoodporności IPX8 czyli nie straszny im deszcz czy pot. Przetworniki 10mm zapewniają bogatsze dźwięki z czystszym wokalem i głębszym basem. Słuchawkami sterujemy za pomocą tapnięć palcem. Bateria wystarczy na 4 godziny słuchania muzyki przy głośności ustawionej na 70%. W11 naładujemy do pełna w godzinę za pomocą USB-C lub w dwie godziny bezprzewodowo.Słuchawki możemy sparować z aplikacją na smartfony, która daje nam dostęp do ustawień sterowania, funkcji antykradzieżowych oraz aktualizacji OTA. W zestawie znajdziemy gumki w różnych rozmiarach (XS, S, M oraz L) dzięki czemu każdy dopasuje je do swoich uszu.Słuchawki TWSkupimy za 103,93 zł ($25.97)