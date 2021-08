Xiaomi Mi Mix 4 oficjalnie. Jedna funkcja daje efekt "wow"

Prawdziwy flagowiec.

Xiaomi Mi MIX 4 - nowy flagowiec Xiaomi

Nastał moment, w którym Xiaomi po chyba kilkudziesięciu tegorocznych premierach smartfonów postanowiło zaprezentować najlepszy z modeli. Mowa oczywiście o Xiaomi Mi MIX 4, czyli pierwszym telefonie tego producenta z kamerą umieszczoną pod powierzchnią ekranu. Cecha ta robi wrażenie, ale pełna specyfikacja sprzętowa również pokazuje, że Xiaomi chciało zaoferować swoim fanom wszystko lub niemal wszystko, co w danym momencie w świecie smartfonów najlepsze.Xiaomi Mi MIX 4 to sprzęt zamknięty w ceramicznej obudowie typu unibody, którego 6,67-calowy ekran CUP AMOLED chroniony jest przez szkło Corning Gorilla Glass Victus. Wyświetlacz o rozdzielczości 1080x2400 pikseli odświeża obraz z częstotliwością 120 Hz, oferując przy tym próbkowanie dotyku na poziomie 480 Hz. Oferuje on wsparcie dla DolbyVision, HDR10+ oraz 10-bit TrueColor. Brzmi dobrze. Pod ekranem ukryto czytnik linii papilarnych oraz... kamerkę 20 Mpix. Tak, obiektyw nie jest widoczny!