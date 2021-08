Potężny gamingowy latop ASUS ROG Zephyrus M16 z Intel Core i9 i świetnym ekranem

Najnowszy gamingowy laptop z serii ROG Zephyrus od ASUSa, to nie tylko mocna maszyna z nakierowaniem wyłącznie na wydajność. ASUS zadbał też o bardzo dobrej jakości ekran i cienkie ramki obudowy wokół niego. Za to odwzorowanie barw spodoba się nie tylko graczom.Mimo wymiarów pasujących bardziej do 15-calowych konstrukcji, koncern zdołał umieścić w laptopie ASUS ROG Zephyrus M16 ekran o przekątnej 16 cali i panoramicznych proporcjach 16:10 (nieco bardziej "kwadratowych" niż typowa panorama 16:9). A to zasługa ultrasmukłej obudowy ze stosunkiem wielkości ekranu do jej powierzchni na poziomie aż 94 proc. Innym atutem wyświetlacza jest jego wysoka rozdzielczość WQHD, odświeżanie na poziomie 165 Hz i czas reakcji 3 ms, a także zgodność z Adaptive-Sync.

Gamingowy ASUS ROG Zephyrus M16 jest całkiem smukły jak na przenośny komputer dla graczy / Foto: ASUS

Wysoka wydajność z ośmiordzeniowym Intel i9 oraz GeForce RTX 3070

Nie zaniedbano też kwestii barw. ASUS zapewnia kolory z walidacją Pantone i pełnym 100 proc. pokryciem kinowej przestrzeni barw DCI-P3, a także obsługą Dolby Vision. Jak na tak mocne urządzenie nie jest duży. 19,9 mm grubości i waga 1,9 kg. Jego bateria 90 Wh zapewnia do 10 godzin oglądania wideo, a szybkie ładowanie napełni akumulator do 50 proc. w 30 minut. Można go też zaopatrywać w energię poprzez USB-C, choć do mocniejszych obciążeń lepiej skorzystać z pełnowymiarowego dedykowanego zasilacza. W innym wypadku urządzenie nie będzie dostatecznie szybko pobierać energii.Bardzo ważnym aspektem w gamingowym sprzęcie jest oczywiście wydajność. Tą zapewniają procesory Intel Core 11 generacji, w tym ośmiordzeniowy i dwunastowątkowy Intel Core i9-11900H (10 nm SuperFin, maksymalne taktowanie w turbo do 4,9 GHz). Do pary znajdziemy w nim mobilne karty graficzne z rodziny Nvidia GeForce RTX 3000, aż do RTX 3070 (80 W i taktowanie do 1390 MHz, ale z Dynamic Boost zapewniającym dodatkowe 20 W kosztem procesora). To wszystko wspiera RAM w maksymalnej konfiguracji do 48 GB DDR4-3200 i dysk SSD PCI-Express 4.0 z pojemnością do 2 TB. Jest też drugie gniazdo na kolejny nośnik SSD.