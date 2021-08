Odporne na zadrapania i zachlapania fotele MSI MAG CH130 I FABRIC i REPELTEK

Tekstylia są dla wielu ludzi przyjemniejsze w dotyku niż skóra, więc to ciekawa przewaga foteli MSI / Foto: MSI

Wygodny profil z odchylaniem aż do 150 stopni i wytrzymałość 150 kg

Nieco wyższy w hierarchii odpowiednik MAG CH130 I REPELTEK FABRIC charakteryzuje się ramą pokrytą specjalnym opatentowanym (w zasadzie na razie tylko zgłoszonym do patentu) materiałem odpornym nie tylko na zachlapania, ale też ścieranie i zadrapania. Powłoka powinna zagwarantować znacznie dłuższy czas użytkowania zanim wystąpią widoczne ślady zużycia. Zapewne też dlatego MSI do kampanii reklamowej wykorzystuje zdjęcia z kotem na fotelu i postać Prezesa Mruczka. W końcu kto jak nie kot może być dobrym testerem odporności na zadrapania.Oba fotele częściowo nawiązują wyprofilowaniem do swoich wyścigowych kubełkowych odpowiedników, co ma zapewnić odpowiednie podtrzymanie kręgosłupa i ulepszoną wygodę. Siedziska mają głębokość 57 cm i szerokość 52 cm. Oparcia można odchylić aż o 150 stopni do tyłu, również jak samo siedzisko, ale to ostatnie o 15 stopni. Solidna stalowa rama została rozstawiona na pięcioramiennej podstawie. Producent deklaruje wytrzymałość na obciążenia aż do 150 kg. Za to wnętrze zostało wypełnione pianką o wysokiej gęstości, która jest odporna na odkształcenia ale zarazem przyjemna w dotyku.