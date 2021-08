Rewolucja w SSD. Nowe X-NAND, czyli pojemność i koszt QLC przy szybkości SLC

Już w 2020 roku firma Neo Semiconductors zaprezentowała teoretyczne podstawy technologii X-NAND flash. Do tej pory wciąż nie można kupić nośników czy samych kości wykonanych w tej technologii, ale koncern postawił duży krok w kierunku ich dostępności. Teraz Neo Semiconductors uzyskał zatwierdzenie i opatentowanie swoich projektów.Założona w amerykańskiej dolinie krzemowej w 2021 roku firma chce zrewolucjonizować rynek nośników SSD. Jej autorskie rozwiązanie X-NAND flash, to spore usprawnienie typowych kości NAND flash. I wcale nie chodzi o kolejny podtyp o większym upakowaniu danych niż QLC czy PLC, a zupełnie nową kategorię chipów. I to w niej można uzyskać pamięci X-NAND, a nie tradycyjne NAND.

Wyniki X-NAND w porównaniu do tradycyjnych NAND prezentują się naprawdę świetne / Foto: Neo Semiconductors

Wkrótce możemy zobaczyć wysyp SSD na X-NAND od znanych producentów nośników

Rozwiązanie miałoby charakteryzować się osiągami podobnymi do NAND flash SLC przy pojemności takiej jak NAND flash QLC, a do tego oferować duże upakowanie elementów, więc jak najmniejsze obudowy gotowych produktów. Według Neo Semiconductors, technologia pozwala na zapewnienie dużej wytrzymałości, prędkości i pojemności. Brzmi jak marzenie producentów SSD i kości flash, a także samych użytkowników końcowych.X-NAND to w zasadzie połączenie dwóch światów, w których technologia wykorzystuje bity z SLC i QLC, aby połączyć je w jedno rozwiązanie NAND. Firma nie ma aspiracji do bycia producentem podzespołów czy gotowych nośników. Jej model biznesowy opiera się na chęci udzielania licencji innym koncernom, które zajmują się pamięciami (np. Samsung, SK Hynix czy Micron). Podobnie jest chociażby z ARM i ich architekturą będącą podstawą dla ogromu chipów Samsunga, Qualcomma, Apple, Texas Instruments czy wielu innych firm. Jeśli parametry patentów i projektów okażą się zgodne z przyszłymi gotowymi produktami, to czeka nas pewna rewolucja w segmencie nośników SSD.Źródło: Neo Semiconductors / tomshardware / Foto tytułowe: Pixabay