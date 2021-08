Xiaomi przygotowuje nowe telewizory dla graczy

Z czymś, co Wam się spodoba.





Xiaomi wie, że telewizory dedykowane graczom mogą być hitem





fot. Xiaomi

Xiaomi się nie zatrzymuje. Chińska firma zauważyła potencjał związany ze swoim segmentem telewizorów dla graczy i przygotowuje kolejne konstrukcje, które docelowo mają trafić do osób lubujących się w konsolach. Co ciekawe, wraz z premierą nowych modeli na rynku pojawi się prawdziwe zatrzęsienie konfiguracji, jednak nie to jest najważniejsze…W nowych telewizorach gamingowych Xiaomi oprócz ekranów OLED znajdzie się także wsparcie dla technologii NVIDIA G-Sync.Nowe telewizory Xiaomi, które trafią na rynek będą miały na pewno dwie atrakcyjne rzeczy. Po pierwsze, to ekran OLED, który gwarantuje naprawdę dobrą jakość obrazu, a po drugie wsparcie dla NVIDIA G-Sync. Jak wynika z teasera, który został opublikowany w sieci, telewizory Xiaomi zostały certyfikowane jako produkty NVIDIA Big Format Gaming. Oznacza to, że osoby posiadające konsolę czy podłączające komputer do takiego telewizora na pewno nie będą zawiedzione.Na ten moment niestety nie wiemy do końca, czego możemy spodziewać się pod kątem samej specyfikacji tychże urządzeń. Certyfikacja NVIDIA Big Format Gaming zdradza jednak, że samo odświeżanie obrazu w urządzeniach Xiaomi może przekroczyć 75Hz - jest prawdopodobne, że ta wartość będzie jeszcze wyższa.Oprócz tego, na pokładzie wspomnianych telewizorów chińskiego producenta możemy spodziewać się szybkiego czasu reakcji, za który będzie odpowiadał także standard HDMI 2.1 oraz odpowiednie złącza. Nie zabraknie na pewno wysokiego pokrycia gamy kolorów DCI-P3 oraz innych technologii, takich jak chociażby Dolby Atmos.Xiaomi pokazało już, że jest w stanie tworzyć naprawdę udane konstrukcje do graczy. Nie wiadomo, jak będą plasowały się ceny nowych, gamingowych telewizorów w sprzedaży międzynarodowej, ale znając Xiaomi - może być tanio i konkurencyjnie.Nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na premierę.Źródło: HardwareHeaven / fot. Xiaomi