Turniej Gamingowy Huawei już wkrótce. Kibicujcie naszej redakcji!

Dobra zabawa na dobrym sprzęcie.

Huawei MateView GT - monitor stworzony dla miłośników gier

Drodzy Czytelnicy, trzymajcie za nas kciuki, bowiem będzie się działo. Już w najbliższą środę, 12 sierpnia, punktualnie o godzinie 12:00, odbędzie się Turniej Gamingowy Huawei. Do pojedynku zostaliśmy zaproszeni jako jedna z trzech redakcji w Polsce. Staniemy w nim w szranki z przedstawicielami serwisów Benchmark.pl oraz Komputer Świat. Uczestnicy rywalizacji będą mogli zaprezentować przed czytelnikami swoje umiejętności w grze League of Legends, sprawdzając przy okazji w akcji Huawei MateView GT - pierwszy gamingowy monitor klasy premium Huawei oraz myszkę gamingową Huawei Wireless Mouse GT.W Turnieju Gamingowym Huawei przedstawiciele wszystkich redakcji rywalizowali będą ze sobą w dynamicznym trybie ARAM. Mecze toczyły się będą do dwóch wygranych rund. W przypadku remisu 1:1 nastąpi dogrywka w postaci trzeciego pojedynku.Huawei MateView GT to pierwszy monitor dla graczy w ofercie Huawei, który producent pozycjonuje jako sprzęt premium. Obcujemy z nim od ponad dwóch tygodni i możemy potwierdzić, że to uzasadnione. Sprzęt wyposażono w 34-calowy wyświetlacz VA o rozdzielczości 3440x1440 pikseli (proporcje 21:9), częstotliwości odświeżania obrazu na poziomie 165 Hz oraz zakrzywieniu 1500R.