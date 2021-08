Polska premiera realme narzo 30 5G. Kup smartfon aż 100 złotych taniej na start

Telefon jest naprawdę smukły, jego grubość nie przekracza 8,5 mm / Foto: realme

Smukły realme z potrójnym głównym aparatem i pojemną baterią

Zaznacza to też oficjalny komunikat realme, w którym podkreślany jest gamingowy charakter konstrukcji. "Model dedykowany dla mobilnych graczy, obsługujący sieć 5G i wyróżniający się znakomitym stosunkiem ceny do wydajności." SoC jest wspierane przez 4 GB pamięci RAM, 128 GB miejsca na dane (z obsługą kart microSD oficjalnie do 1 TB) oraz szybki ekran IPS 6,5 cala z odświeżaniem 90 Hz i rozdzielczością full HD+. Nie ma też problemów z obsługą wysokiej rozdzielczości w serwisach streamingowych takich jak np. Netflix dzięki zgodności ze standardem Widevine L1.Atutem nowego realme jest też smukła konstrukcja (z czytnikiem odcisków palców zintegrowanym we włączniku na prawej krawędzi) o grubości nieprzekraczającej 8,5 mm i niska waga 185 g czy pojemna bateria 500 mAh. Producent zapewnia, że w standardowym cyklu mieszanym narzo 30 5G powinien spokojnie wytrzymać 2 dni pracy. Zastosowana technologia ładowania obsługuje dostarczanie energii elektrycznej z mocą 18 W.