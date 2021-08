Honor podzieli los Huaweia? Tego chce grupa polityków z USA

Wracająca z umarłych marka Honor może mieć spore kłopoty.

Sprawa jest poważna, ale na razie bez decyzji

Grupa 14 polityków z Partii Republikańskiej wystosowała wniosek do Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych o przyjrzenie się Honorowi pod kątem ewentualnych sankcji. Powodem ma być podejrzenie, że za kulisami wciąż stoi Huawei, a transakcja przejęcia przez zewnętrzny podmiot była tylko sposobem na uwolnienie Honora od ograniczeń nałożonych przez amerykański rząd.



Organ decyzyjny w sprawie sankcji, czyli wspomniany wyżej departament handlu, odpowiedział na zgłoszenie, jednak na razie nie podjęto decyzji w sprawie wpisania Honora na czarną listę. Temat ten jest jednak na pewno analizowany, a ewentualne powiązania Huaweia z Honorem badane. Jeśli okaże się, że oskarżenia grupy polityków są uzasadnione, najpewniej Honor zostanie odcięty od amerykańskich kontrahentów tak jak Huawei oraz kilka innych chińskich firm.



Honor powstał oryginalnie jako submarka Huaweia i w takiej formie funkcjonował przez większość czasu swojego istnienia. Pod koniec ubiegłego roku został jednak całkowicie wyodrębniony od firmy matki, a następnie sprzedany za 15 miliardów dolarów konsorcjum Shenzhen Zhixin New Information Technology. Miało to uchronić Honora przed sankcjami, jakie dotknęły Huaweia i pozwolić mu korzystać z amerykańskich podzespołów i technologii.Jak na razie, plan wydaje się być skuteczny - premierę miał niedawno Honor 50 , który pod obudową skrywa procesor Qualcomma, a na jego pokładzie znajdziemy pełny pakiet usług Google. Na horyzoncie są też kolejne modele, a firma wydaje się nabierać rozpędu, aby z pełną mocą wrócić do światowej czołówki.Wszystko mogą jednak zepsuć republikańscy kongresmeni, którzy uważają, że Honor jest ciągle zależny od Huaweia, a więc powinien zostać objęty takimi samymi restrykcjami.