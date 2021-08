Google skopiowało OnePlusa? Model sprzed 3 lat wygląda jak Pixel 6

Wzornictwo smartfona Google nie jest tak świeże, jak myśleliśmy.

Źródło: Industrial Designer-Haoran



Autorski procesor to dzieło Samsunga?

Zaraz po oficjalnej prezentacji Pixela 6, do sieci trafiły również ciekawe informacje dotyczące autorskiego procesora Tensor, który okazuje się nie być w całości dziełem Google, jak początkowo podawano.



Według przecieków, Tensor to tak naprawdę chipset Samsunga, a dokładniej Exynos 9855, który został przez Koreańczyków zaprojektowany, ale ostatecznie nie użyto go w żadnym ze smartfonów. Może to jednak oznaczać, że układ nie będzie rekordowo wydajny, a jego osiągi, choć z pewnością pokaźne, nie będą lepsze na przykład od Exynosa 2200, który zadebiutuje w Galaxy S22.



Mimo bazy stworzonej przez Samsunga, Tensor jako całość będzie dopracowane przez Google, a w pełni autorskimi rozwiązaniami mają być: autorski rdzeń bezpieczeństwa Titan M2 oraz TPU odpowiadające za sztuczną inteligencję.



Źródło:



Zaprezentowany niedawno Pixel 6 zaskarbił sobie sympatię potencjalnych klientów głównie ciekawą stylistyką, która na pierwszy rzut oka nie przypomina nic, co dotychczas widzieliśmy w branży mobile. Do sieci trafiły jednak zdjęcia, które mogą zmienić sposób postrzegania nadchodzącego flagowca Google.Chodzi o fotografie przedstawiające prototyp OnePlusa 7 z 2018 roku. Chińska firma w pierwszej fazie projektowania smartfona chciała postawić na kwadratowy design z obiektywami aparatów umieszczonymi na wystającej listwie - dokładnie tak, jak w Pixelu 6. Tylny panel koncepcyjnego urządzenia jest niemal identyczny, jak ten w smartfonie Google, a różni je w zasadzie tylko logo i kolorystyka.Materiały zostały udostępnione przez jednego z pracowników działu projektowego firmy OnePlus. Biorąc pod uwagę fakt, że jest to jedynie koncept, który nigdy nie trafił na rynek, najprawdopodobniej nie dojdzie do żadnego konfliktu na linii OnePlus - Google, a sprawa pozostanie tylko ciekawostką.