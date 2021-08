Mężczyzna na kwarantannie zmienił pokój hotelowy w raj każdego gracza

Sprzęt warty dziesiątki tysięcy złotych.



Osoby przebywające do wybranych krajów na świecie muszą odbyć przymusową, dwutygodniową kwarantannę. W niektórych państwach kwarantannę odbywa się we własnym domu, w innych - w specjalnie do tego wyznaczonych miejscach. Ma to na celu zapewnienie, że jeśli osoba poddana kwarantannie faktycznie koronawirusa, będzie odizolowana od reszty społeczeństwa i nie rozprzestrzeni go na innych. Proces kwarantanny może być nudny, ale... wcale nie musi. Wystarczy do tego zasobny portfel.



Gamingowa kwarantanna w Singapurze

Vignesh Rajkumar spędził trochę czasu za granicami kraju, po czym postanowił wrócić do Singapuru. Po powrocie musiał przejść obowiązkową kwarantannę, a ponieważ wiedział o tym wcześniej, skontaktował się z singapurskim producentem komputerów Aftershock. Mężczyzna nie zamierzał się nudzić. Zlecił skompletowanie wydajnego komputera stacjonarnego do gier, a Aftershock wysłał sprzęt do hotelu, w którym mężczyzna spędzał przymusowo kwarantannę.



Cała platforma kosztowała równowartość 10000 dolarów, czyli blisko 40000 złotych. Trudno mi sobie wyobrazić, aby istniało wielu graczy, którzy nie chcieliby mieć w domu takiego stanowiska do gier. Na zestaw składają się m.in. monitor ultrapanoramiczny, obudowa z chłodzeniem wodnym i wygląda na to, że garść wydajnych podzespołów. Najwyraźniej Aftershock znalazł na magazynie jakąś kartę NVIDIA GeForce z serii 30. ;)







Vignesh Rajkumar zapewne nie będzie się nudził - o ile hotelowe Wi-Fi stanie na wysokości zadania i pozwoli mu cieszyć się szybkim połączeniem z siecią. Brakuje mi tu także fotela gamingowego. Krzesło przy biurku nie wygląda na zbyt wygodne...



Źródło: Facebook