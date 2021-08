PlayStation 5: dodatkowy SSD może być szybszy niż ten wewnętrzny

Jak ma się to do zapewnień Sony?

Przed premierą konsoli PlayStation 5 mieliśmy do czynienia z szeroko zakrojonymi akcjami promocyjnymi ultraszybkiego wewnętrznego dysku SSD. Sony chwaliło się, że osiąga on rezultaty znajdujące się poza zasięgiem nośników innych producentów. Jak się okazuje – wcale tak nie jest.Niedawno mieliśmy do czynienia z debiutem aktualizacji oprogramowania PlayStation 5 , która w końcu odblokowała możliwość implementacji dodatkowych dysków SSD. Było oczywiste, iż prędzej czy później ktoś w końcu zdecyduje się przetestować tą nowość. Kompleksowo zajęła się tym właśnie redakcja Digital Foundry.

Źródło: Digital Foundry (via Eurogamer)

Źródło: Digital Foundry (via Eurogamer)

Źródło: Digital Foundry (via Eurogamer)

Dziennikarze(dodatkowo umieścili na nim radiator Gigabyte Auros). Rezultaty testów są dosyć zaskakujące. Okazuje się bowiem, iż tak naprawdę nie ma ogromnej różnic jeśli chodzi o czasy ładowania. Ba! Dysk od koreańskiego producenta wypada czasami nawet nieco lepiej.Spójrzcie na poniższą tabelę. W większości przypadków. Wyjątek stanowi wyłącznie Battlefield 5, gdzie o kilka sekund przeważa dysk od Sony.Mniejszą rozbieżność możemy dostrzec w przypadku gier wyprodukowanych z myślą o nowej generacji. Sony bowiem podkreślało niejednokrotnie, iż to właśnie takie produkcje wykorzystają pełen potencjał „rewolucyjnego” dysku. Trudno jednak doszukiwać się efektu wow.Dodatkowo warto też wspomnieć o czasie przenoszenia plików z wewnętrznego dysku na ten dodatkowy. Zajmuje to około 1 minutę i 11 sekund. Odwrotny proces z kolei wymaga poczekania… 7 minut i 18 sekund. Na warsztat wzięto w tym przypadku Cyberpunka 2077 ważącego 102 GB.Co mówią nam te wszystkie dane? Przede wszystkim napawają optymizmem, iż. Za Samsung 980 Pro w wersji 1 TB zapłacić należy bowiem około 900 złotych. Dodatkowo potwierdziło się to, co przeczuwała część konsumentów – wewnętrzny dysk nie jest tak ultraszybki, jak zachwalało go Sony.Kto wie, może o możliwościach wbudowanego SSD przekonamy się dopiero, gdy na rynku ukaże się nieco więcej ekskluzywnych gier?Źródło: Digital Foundry / Foto. instalki.pl