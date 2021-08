Promocje na sprzęt Dreame na AliExpress. Atrakcyjne ceny na odkurzacze i roboty sprzątające

Utrzymaj dom w czystości z Dreame.

1. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame T30

30PLFAST

2. Robot sprzątający Dreame Bot Z10 Pro

3. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V9

OURDREAME

4. Robot sprzątający Dreame D9

20PLFAST

5. Robot sprzątający Dreame F9

20PLFAST

6. Robot sprzątający Dreame Bot L10 Pro

30PLFAST

7. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame T20

20PLFAST

8. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V9P

10PLFAST

9. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V11

20PLFAST

10. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame XR Premium

15PLFAST

11. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame T10

15PLFAST

12. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V10

15PLFAST

13. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V11 SE

15PLFAST

14. Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V12

20PLFAST

Źródło: AliExpress





Platforma AliExpress wystartowała z promocją na sprzęty popularnej marki Dreame. W dniachbędziemy mogli kupić odkurzacze i roboty sprzątające firmy w okazyjnych cenach.T30 wyróżnia się inteligentnym systemem ssania i silnikiem SPACE 5.0 Smart, który osiąga. Urządzenie wyposażono w kolorowy wyświetlacz, który pokazuje informacje m.in. o stanie baterii, trybie pracy czy konieczności wymiany filtra. Wyżej wspomnianym system inteligentnego ssania jest rozwiązaniem znanym z robotów sprzątających. W trybie automatycznym, odkurzacz rozpoznaje dywan i samodzielnie dostosowuje moc ssania, aby dokładnie wyczyścić wykładzinę. Producent podaje, że urządzenie jest w stanie usunąćpodczas sprzątania.Dreame T30 może pracować przez maksymalniena jednym ładowaniu. Odkurzacz posiada odłączaną baterię, dzięki czemu możemy ją wymienić gdy będzie zużyta i kontynuować sprzątanie. Odkurzacz waży 1,76 kg i generuje dźwięk na poziomie 71 - 78 dB.Bezprzewodowy odkurzaczkupimy za 1435,26 zł ($359.74) korzystając z koduoraz kuponu rabatowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Robot ze stacją dokującą połączoną z 4 litrowym pojemnikiem na kurz. Jak podaje producent, worek jest w stanie pomieścić do ponad dwóch miesięcy kurzu i zabrudzeń bez konieczności wymiany na nowy. Z10 Pro korzysta ze zmodernizowanego systemuby zbudować szczegółowe mapy pomieszczeń. Robot jest w stanie automatycznie rozpoznawać obiekty, takie jak meble czy kable i inteligentnie je unikać. Z10 Pro zidentyfikuje także dywany i odpowiednio dostosuje moc ssania by je dokładnie wyczyścić. Bateria o pojemności 5200 mAh zapewnia doRobot ma także funkcję mopowania - wyposażono go w 150 ml zbiornik na wodę. Urządzenie obsługuje 3 poziomy przepływu wody i rozpyla ją odpowiednio by uniknąć wycieków i nadmiernego zwilżenia podłogi.Robot sprzątającykupimy za 1954,55 zł ($489.90) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Odkurzacz korzysta z silnika Dreame Space 3.0, który osiąga 100000 obrótów na minutę. Przekłada się to na moc ssania na poziomie. Bateria zapewnia do 60 minut pracy w trybie standardowym i 8 minut w trybie max. V9 korzysta z filtru HEPA by osiągnąć 99,99% skuteczność w usuwaniu roztoczy. Odkurzacz charakteryzuje się konstrukcją modułową - dzięki czemu możemy go dostosować do naszych potrzeb.Bezprzewodowy odkurzaczkupimy za 613,94 zł ($153.88) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Urządzenie może pochwalić się mocą ssania na poziomie. Odkurzacz dobrze rodzi sobie z piaskiem, kurzem, sierścią, włosami i innymi zabrudzeniami. Wydajną i długa pracę zapewnia też zbiornik na kurz 570 ml i pojemnik na wodę o pojemności 270 ml. Według producenta, robot w jednym cyklu posprząta do 250 m² i do 200 m² w trybie mopowania.Dreame D9 jest w stanie pokonać przeszkody o wysokości do 20 mm, co oznacza że poradzi sobie z dywanami o średniej grubości. Sprzęt może pracować do 150 minut na jednym ładowaniu. Robot automatycznie wróci do stacji dokującej, gdy wykryje niski poziom baterii.Robot sprzątającydostępny za 1205,25 zł ($302.09) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Dreame F9 korzysta z wyprodukowanego w Japonii silnika NIDEC by osiągnąć moc ssania na poziomie 2500 Pa. Robota wyposażono w dwa zbiorniki -na kurz ina wodę dzięki czemu F9 może zarówno sprzątać jak i mopować podłogi. Urządzeniem możemy sterować za pomocą dedykowanej aplikacji na smartfony. Pozwala ona m.in. sprawdzić poziom energii, ustawić harmonogram sprzątania, wirtualną ściąnę, moc ssania i wiele innych parametrów. Bateria o pojemności 5200 mAh zapewnia ok. 90 minut pracy na jednym ładowaniu.Robot sprzątającykupimy za 846,46 zł ($212.16) korzystając z koduoraz kuponu rabatowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Robot 2 w 1 z funkcją jednoczesnego sprzątania i mopowania. Urządzenie znacznie lepiej rozpoznaje przeszkody i nawiguje po mieszkaniu dzięki zastosowaniu technologii. Dreame Bot L10 Pro wykorzystuje laserową nawigację LDS i algorytmy SLAM by obrać odpowiednią strategię czyszczenia dla każdego pomieszczenia. Robot korzysta z 4-poziomowego systemu czyszczenia (zbieranie, zamiatanie, odkurzanie i filtrowanie) by z łatwością zebrać kurz, włosy i inne zanieczyszczenia z podłogi.Efektywność sprzątania zapewnia silna moc ssania na poziomie. Pojemna bateria zapewnia do 2,6 godziny pracy co pozwala wyczyścić pomieszczenie o powierzchni 250 m² na jednym ładowaniu.Robot sprzątającydostępny za 1432,82 zł ($359.13) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Producent wyposażył odkurzacz w bezszczotkowy silnik o mocy 450W osiągający 125000 obrotów na minutę. Przekłada się to na moc ssania na poziomie. Producent wyposażył Dreame T20 w ekran OLED, który pokazuje nam tryb pracy i status urządzenia. Odkurzacz może działać dow trybie standardowym dzięki baterii o pojemności 3000 mAh. Co ciekawe, urządzenie posiada wymienialną baterię, więc można wydłużyć czas pracy jeżeli zajdzie taka potrzeba.Odkurzacz posiada 5-poziomowy filtr HEPA umieszczony za silnikiem. Rozwiązanie to powoduje, że przypływ powietrza nie jest blokowany co redukuje utratę mocy ssania. Dodatkowo, 12-cyklonowy system oczyszczania pozwala na oddzielenie aż do 99,5% zanieczyszczeń z powietrza. Dzięki temu obciążenie filtra jest o 63% mniejsze.Bezprzewodowy odkurzaczkupimy za 1216,22 zł ($304.84) korzystając z koduoraz kuponu rabatowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V9P może pochawalić się mocą ssania na poziomie 120AW i 60 minutami nieprzerwanej pracy na jedym ładowaniu. Pięciostopniowy system filtracji jest w stanie zatrzymać 99,99% alergenów, a sam sprzęt dzięki swojej modułowej konstrukcji jest w stanie dostać się nawet do trudno dostepnych miejsc.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V9P dostępny za 653,83 zł ($163.88) korzystając z koduoraz kuponu rabatowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Dreame V11 oferuje– Eco zapewnia do 90 minut pracy, Medium do 30 minut i Turbo maksymalnie 10 minut. Baterię o pojemności 3000 mAh naładujemy w 4 godziny. Silnik nowej generacji pracuje z szybkością 125000 obrotów na minutę co przekłada się na siłę ssącą na poziomie. Producent wyposażył odkurzacz w wyświetlacz OLED, który pokaże nam informacje nt. trybu pracy, stopnia naładowania baterii czy błędów.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V11 kupimy za 1089,95 zł ($273.19) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Odkurzacz wyposażono w silnik, który osiąga prędkość 100000 obrotów na minutę i moc 450W. To przekłada się na siłę ssania na poziomiei efektywną moc 140W. Dreame XR Premium jest także stosunkowo lekkie i ciche – waży tylko 1,5 kg i generuje dźwięk na poziomie 68 dB podczas pracy w trybie standardowym. W odkurzaczu zastosowano system(Motor Electric SmartCool) czyli inteligentny układ współpracy, składający się z silnika źródła prądu, źródła energii elektrycznej i układu chłodzenia. Dzięki baterii 2500 mAh, urządzenie może pracować do godziny na jednym ładowaniu.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame XR Premium kupimy za 844,89 zł ($211.77) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.T10 charakteryzuje się lekką konstrukcją (1,65 kg), wymiennym akumulatorem 2500 mAh zapewniającym do 60 minut pracy i bezszczotkowym silnikiem Dream Space 3.0 o mocy ssania 20000 Pa. Pojemnik na kurz o pojemności 0,6 litra łatwo opróżnimy za pomocą jednego przycisku. Dzięki modułowej kostrukcji i zestawie akcesoriów odkurzacz możemy dostosować do naszych potrzeb.Bezprzewodowy odkurzaczkupimy za ok. 879,25 zł ($220.38) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Odkurzacz korzysta z silnika SPACE 3.0 Turbo, który jest o 40% wydajniejszy od poprzednika. Dzięki temu urządzenie generuje moc ssania na poziomie 22000 Pa. Bateria 2500 mAh zapewnia do 60 minut pracy w trybie standardowym i 10 minut w trybie silnego ssania. Producent podaje, że Dreame V10 jest w stanie usunąć 99.9% alergenów podczas sprzątania.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V10 dostępny za ok. 761,47 zł ($190.86) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Silnik bezprzewodowego odkurzacza Dreame pracuje z szybkością 125000 obrotów na minutę, a jego siła ssąca wynosi. Wyświetlacz OLED pokazuje tryb pracy, błędy czy stopień naładowania baterii. By ułatwić nam pracę z odkurzaczem, producent umieścił na wyświetlaczu przycisk, który powoduje że urządzenie nieustannie sprząta aż nie naciśniemy go ponownie. Dzięki temu nie musimy trzymać cały czas palca na spuście. Bateria 2500 mAh zapewnia dopracy na jednym ładowaniu.Bezprzewodowy odkurzacz Dreame V11 SE kupimy za 984,13 zł ($246.67) korzystając z koduoraz kuponu zniżkowego . Wysyłka z magazynu w Polsce.Dreame V12 to flagowy odkurzacz producenta. Wyposażono go w silnik o mocy 185AW generujący 150000 obrotów na minutę. Daje nam to imponującą moc ssania. Bateria 3000 mAh pozwala odkurzaczowi pracować przez ok.co daje nam wystarczająco dużo czasu by wysprzątać powierzchnię do 170 m² na jednym ładowaniu. V12 wyposażono także w wyświetlacz pokazujący status urządzenia oraz przycisk blokady, który pozwala odpocząć palcom. Odkurzacz posiada też asortyment akcesoriów (np. dysza szczelinowa z oświetleniem) by lepiej dopasować go do naszych potrzeb.Bezprzewodowy odkurzaczdostępny za 1257,36 zł ($315.15) korzystając z koduoraz. Wysyłka z magazynu w Polsce.