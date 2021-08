PlayStation 5 czy Xbox Series X?

PlayStation5 – dlaczego warto kupić?

Xbox Series X – zalety

PlayStation5 czy Xbox Series X?

FIFA 22 – nowa edycja popularnej gry

PlayStation5 i Xbox Series X – gdzie kupić?

PlayStation5 i Xbox Series X to najnowsze modele popularnych konsoli do gier. Wielu miłośników gier marzy o zakupie jednego z tych urządzeń. Sprawdź, które z nich będzie bardziej odpowiednie dla Ciebie!PS5 i Xbox Series to konsole nowej generacji. Zanim zdecydujesz się na wybór jednej z nich, warto porównać je pod kątem różnych parametrów. Jeżeli zastanawiasz się, którą konsolę wybrać, zapoznaj się z naszym artykułem!Najnowsza wersja konsoli PlayStation, która zadebiutowała w 2020 roku, ma wiele zalet. To urządzenie o doskonałej mocy, z ultraszybkim dyskiem SSD, dzięki czemu zainstalowane gry bardzo szybko się ładują. Konsola została wyposażona w technologię śledzenia promieni, dzięki której cienie i odbicia w grach są bardzo realistyczne. PS5 obsługuje gry na telewizorach 4K oraz technologię HDR, która sprawia, że kolory są żywe i intensywne. Konsola PS5 to również doskonała jakość dźwięku dzięki silnikowi Tempest 3D Audio Tech. Realistyczne efekty dotykowe zostały uzyskane dzięki kontrolerowi bezprzewodowemu DualSense.Xbox Series X, podobnie jak PS5, pojawiła się na rynku w 2020 roku. To nowa wersja konsoli o świetnej mocy, wysokiej rozdzielczości i idealnej płynności. Urządzenie oferuje wysoką jakość oprawy graficznej w grach i wspiera 4K. Zostało również wyposażone w szybki dysk SSD.Konsole PlayStation5 i Xbox Series X mają podobną specyfikację techniczną. Oba urządzenia są wyposażone w ośmiordzeniowy procesor AMD Zen 2 oraz układ graficzny AMD RDNA 2, a także nowej generacji, szybkie dyski SSD. Pomiędzy konsolami Sony i Microsoftu nie ma również dużych rozbieżności jeżeli chodzi o wydajność. Konsole znacząco różnią się jednak między sobą jeżeli chodzi o wygląd. PlayStation 5 zwraca uwagę nowoczesnym designem oraz kolorystycznym połączeniem bieli i czerni. Z kolei Xbox Series X występuje w formie klasycznego, jednolitego bloku w kolorze czarnym. Urządzenia różnią się od siebie także wymiarami. Wymiary konsoli PlayStation5 to 390 x 260 x 104 mm, a jej waga to 4,5 kg. Z kolei wymiary urządzenia Xbox Series X to 301 x 151 x 151 mm, a jego waga wynosi 4,45 kg.Aktualnie jedną z najbardziej oczekiwanych nowości w świecie gier jest FIFA 22 , wyprodukowana przez EA Sports Electronic Arts. Jej premiera jest przewidziana na październik 2021 roku. Najnowsza gra z serii FIFA 22 Nintendo Switch będzie dostępna m.in. na urządzeniach PlayStation5 i Xbox Series X. W aspekcie rozgrywek w FIFA 22 możemy się spodziewać wielu nowości. Będą to m.in. zmiany pod względem taktycznym, nowe możliwości w zakresie zmiany zawodników, a także zmiany we wszystkich trybach. W nowej edycji gry piłkarze, sterowani przez sztuczną inteligencję, będą się zachowywali bardziej realistycznie. Zamówienie przedpremierowe w wersji Ultimate gwarantuje m.in. takie dodatki jak piłkarz "Obiecujące transfery" oraz dodatek, dzięki któremu dostępny jest na wypożyczeniu Ambasador FUT do wyboru. W przedpremierowym zamówieniu FIFA Ultimate Team możesz również liczyć na dostęp do gry 4 dni przed jej premierą.Konsole PlayStation i Xbox Series X znajdziesz w sklepach stacjonarnych i internetowych. Zanim zdecydujesz się na zakup jednego z tych urządzeń, dobrze jest sprawdzić, gdzie można je kupić w najlepszej cenie. W tym celu warto porównać oferty różnych sklepów.PlayStation5 i Xbox Series X to najnowsze konsole, o których zakupie marzy wielu fanów gier. Charakteryzują się świetnymi parametrami, które stanowią gwarancję udanej rozrywki. Każdy miłośnik gier powinien zaopatrzyć się w jedno z tych urządzeń.Źródło: Materiał partnera