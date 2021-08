15 tanich gadżetów z AliExpress na imprezy małe i duże

Polecane gadżety z AliExpress.



Co kupić na AliExpress? W tym tygodniu wyszukaliśmy dla Was gadżety, które ubarwią i uprzyjemnią każdą imprezę. Skupialiśmy się jak zawsze na produktach niedrogich, ale w dzisiejszym zestawieniu nie zabrakło na przykład taniego projektora. Zapraszamy do przeglądania najciekawszych naszym zdaniem ofert.



Uwaga: jeśli postanowicie sobie coś kupić, do ceny niektórych produktów należało będzie doliczyć VAT. Podatek zostanie dodany po włożeniu produktów do koszyka i przed finalizacją zamówienia. Cena może wzrosnąć nawet o 23%. Ceny podajemy przed doliczeniem dodatkowej opłaty - często da się jej uniknąć, zamawiając towar z magazynu w Europie lub z odpowiednią opcją wysyłki.





1. Świecące pałeczki fluorescencyjne

2. Wygodny rozlewacz do napojów wyskokowych

3. Magiczna gąbka do czyszczenia rusztu na grillu

4. Formy na efektowne kostki do lodu

5. Elegancki zestaw kamieni do Whisky

6. Elektryczny korkociąg

7. Barmański otwieracz do butelek

8. Pływajcy pojemnik na napoje na pool party

9. Kula imprezowa na USB lub Lightning

10. Tani projektor zamiast telewizora

11. Głośnik Bluetooth - nieduży i donośnie grający

12. Balony cyferki na imprezę urodzinową

13. Rurki do napojów ze stali nierdzewnej

14. Klipsy z podświetleniem LED na wesele lub urodziny

15. Papierowe słomki ze zwierzątkami

Pałeczki z substancją świecącą w ciemności dodadzą kolorytu każdej imprezie. Nie są drogie, a zrobią furorę praktycznie zawsze.Też nie lubisz rozlewać popularnego w Polsce trunku wysokoprocentowego do kieliszków? Chcesz to robić szybciej i być pewnym tego, że każdy otrzyma identyczną porcję? Spraw sobie ten oto gadżet.W grillowaniu najgorsze jest mycie grilla już po grillowaniu. Na szczęście istnieją akcesoria pomagające utrzymać ruszt w idealnej czystości - jednym z nich jest ta "magiczna" gąbka.Podając drinki na imprezie możesz zadać nieco szyku, stawiając na ciekawe formy do lodu. Wyszukaliśmy oferty z przeuroczym niedźwiedziem i pingwinkami, podróżującymi na lodowej "krze".Wśród pasjonatów whisky nie brakuje osób lubiących zastępować lód specjalnymi kamieniami. Nie jest to gadżet drogi, a bardzo elegancki i wielorazowy. Być może chcesz go wypróbować?Nie lubisz procesu otwierania wina? Nie jesteś sam. Zadanie to ułatwi elegancki substytut korkociągu, który umożliwia otwieranie butelek jeszcze szybciej i bez obawy o uszkodzenie korka.Na każdej imprezie otwierasz zakapslowane butelki kluczami albo niezbyt poręcznymi otwieraczami? Pozwól sobie na odrobinę luksusu i spraw sobie profesjonalny, barmański otwieracz.W Polsce coraz modniejsze stają się imprezy w przydomowych basenach - także tych dmuchanych. Leżąc w wodzie w trakcie upału robi się czasem tak błogo, że aż nie chce się z niej wychodzić po przekąski lub napoje. Żaden problem, bowiem z odsieczą przychodzi taka oto pływająca, dmuchana taca.Ta niewielka kula dyskotekowa rozświetli pokój feerią barw od razu po wpięciu jej do portu USB w komputerze. Co ciekawe, da się ją podpiąć także pod port smartfon z USB-C lub portem Lightning - wystarczy kupić odpowiednią wersję.Jeśli oglądanie filmów w gronie znajomych, to najlepiej na projektorze. Przenośny mini projektor sprawdzi się w mieszkaniu, ale także w plenerze, gdzie filmy po zmroku da się oglądać nawet na prześcieradle rozwieszonym między drzewami.Jak impreza, to także muzyka. Przenośny głośnik Bluetooth o niezłej mocy z powodzeniem nagłośni niejedną domówkę. Zaletą wskazanego modelu jest świetne jak na tę cenę brzmienie oraz bardzo pozytywne recenzje użytkowników.Balony z cyferkami ubarwią imprezę urodzinową. Można je oczywiście napompować powietrzem, ale najlepszy efekt uzyska się, stawiając na hel.Dalej korzystasz z plastikowych słomek? Nie rób tego, postaw na bardziej ekologiczne rozwiązania. Jednym z nich są ładne słomki wielorazowe, wykonane ze stali nierdzewnej. Te sprzedawane są w zestawie ze specjalnym czyścikiem, ułatwiającym mycie ich wnętrza.Widziałem takie klipsy z podświetleniem na imprezach urodzinowych oraz weselach. Można do nich na przykład przypiąć zdjęcia, przywołujące pozytywne wspomnienia. Ten gadżet robi robotę.Jeśli nie rurki stalowe, to może chociaż papierowe? Proponujemy pozytywny i wesoły wariant "dziecięcy" - z różnymi zwierzątkami.