Samsung Galaxy Z Fold 3: wiemy już o nim wszystko

Ogromny przeciek.





Samsung Galaxy Z Fold 3 - poznaliśmy specyfikację





fot. PhoneArena

Oficjalna premiera składanych smartfonów Samsunga odbędzie się 11 sierpnia 2021 roku. Na chwilę przed prezentacją dowiedzieliśmy się, czego dokładnie możemy spodziewać się po modelu Galaxy Z Fold 3. Wygląda na to, że będziemy mieli do czynienia z kilkoma istotnymi ulepszeniami względem poprzednika.Na co mogą więc liczyć fani Samsunga?Samsung Galaxy Z Fold 3 zostanie wyposażony w 6,2 calowy ekran zewnętrzny, który będzie odświeżał się z częstotliwością 120Hz i działał w rozdzielczości 2268 x 832 piksele. Główny wyświetlacz opisywanego modelu pochwali się przekątną na poziomie 7,6 cala z rozdzielczością 2208 na 1768 - ponownie, w tym przypadku będziemy mieli do czynienia z szybkim odświeżaniem obrazu.Za wydajność w nowym flagowcu Samsunga będzie odpowiadał procesor Snapdragon 888 z modemem 5G oraz 12 GB pamięci operacyjnej RAM. Na dane użytkownika koreański producent przeznaczy od 256 do 512 GB miejsca.Na tylnej obudowie Galaxy Z Fold 3 znajdzie się potrójny aparat fotograficzny z sensorami 12, 12 oraz 10 Mpix. Możemy również liczyć na 2 sloty na kartę SIM oraz wsparcie dla technologii eSIM, jak również akumulator o pojemności 4400 mAh z ładowaniem bezprzewodowym.Nie można zapominać także o najnowszym nabytku Samsunga czyli powłoce ochronnej Gorilla Glass Victus, a także poprawionym zawiasie łączącym całą konstrukcję urządzenia. Wiadomo również, iż Galaxy Z Fold 3 będzie wspierał certyfikat IPX8, który zapewni sporą odporność na zachlapania oraz zabrudzenia.Jak wyglądają ceny? Według przecieków za wersję z 256 GB pamięci trzeba będzie zapłacić około 1899 euro. W przeliczeniu na złotówki daje to mniej więcej 8680 złotych.Tanio więc nie będzie. NIkt nie spodziewał się jednak, że Samsung będzie w tym roku obniżał ceny. Wręcz przeciwnie.Źródło: PhoneArena / fot. PhoneArena