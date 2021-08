OnePlus 9 Pro vs ciekły azot. Co daje ładowanie w niskiej temperaturze? (wideo)

Ekstremalny test.

Ładowanie Warp Charge 50 Wireless w ekstremalnych temperaturach

OnePlus 9 Pro został zaprezentowany w marcu tego roku i z miejsca zwrócił uwagę wielu osób poszukujących ładnego i wydajnego smartfona z wysokiej półki. 6,7-calowy ekran AMOLED o jasności szczytowej 1300 nitów, flagowy Snapdragon 888 na pokładzie oraz błyskawiczne ładowanie przewodowe Warp Charge 65T to nie wszystkie jego zalety. Więcej poznasz, czytając naszą recenzję OnePlus 9 Pro .Urządzenie ma też inną ciekawą cechę w postaci wsparcia dla szybkiego ładowania bezprzewodowego o mocy 50 W. Technologię Warp Charge 50 Wireless w działaniu sprawdził youtuber TechRax. W bardzo nietypowym ujęciu.Producenci smartfonów prześcigają się w temacie oferowania konsumentom coraz szybszych technologii ładowania. Muszą przezwyciężyć nie tylko kwestie związane z negatywnym wpływem dużej mocy ładowania na wytrzymałość baterii, ale także poradzić sobie z często znaczącym ciepłem wydzielanym w trakcie tego procesu, zwłaszcza podczas ładowania bezprzewodowego. YouTuber TechRax postanowił sprawdzić, czy schłodzenie smartfona do ekstremalnie niskiej temperatury może usprawnić tempo ładowania.OnePlus zapewnia, że technologiajest w stanie naładować baterię OnePlus 9 Pro o pojemności 4500 mAh do pełna w ciągu zaledwie 43 minut. YouTuber to potwierdził. W dalszej kolejności zweryfikował czy czas ten ulegnie skróceniu, gdy smartfon będzie ładowany w lodówce, w temperaturze 3 stopni Celsjusza. Efekt? Czas ładowania był krótszy o około minutę w jednej lodówce oraz aż o 2 minuty w drugiej lodówce.