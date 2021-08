Ogrom nowych produktów ADATA i XPG. DDR5, SSD PCIe 4.0, gamingowe laptopy i inne

Nowa generacja szybkich DDR5 i SDXC SD7.0 wkrótce w ofercie ADATA

Mocne SSD NVMe dla interfejsu M.2 i USB4 - ADATA Legend i ADATA SE920

Podczas wydarzenia Xtreme Innovation ADATA wraz ze swoją drugą gamingową submarką XPG zaprezentowała szereg nowych produktów z różnych kategorii. Poza dość standardowymi pokazano też wyjątkowo wydajne nowości jak chociażby ekstremalnie szybkie karty SD, RAM DDR5 czy pierwsze laptopy w obrębie marki z dedykowanymi kartami graficznymi Nvidia GeForce RTX.Zacznijmy od głównej marki. Firma już jakiś czas temu w styczniu luźno zapowiedziała swoje moduły ADATA DDR5. Teraz przypomina o RAMach, które jeszcze w tym roku powinny trafić do sklepów wraz z kolejną generacją procesorów Intela pracujących w oparciu o DDR5. Moduły ADATA charakteryzują się aż 8400 MT/s, co daje do 163 proc. lepszy wynik niż DDR4. Napięcie pracy wynosi 1,1 V, a pojedyncze kości dostępne będą w pojemności do 64 GB.Jeśli wspominamy już o nowych generacjach, to warto omówić kartę pamięci ADATA Premier Extreme SDXC SD7.0 Express PCIe Gen 3x1 UHS-I U3 Class 10. Pracuje w standardzie SD7.0 bazującym na PCI-Express i osiąga naprawdę rewelacyjne wyniki. Wręcz lepsze niż nośniki SSD SATA zbliżając się do tanich SSD NVMe. Jest wstecznie kompatybilna z UHS-I, ale mając sprzęt w pełni obsługujący jej transfery, możemy liczyć nawet na 800 MB/s w odczycie i 700 MB/s dla zapisu. Astronomiczne wartości jak na karty pamięci SD.Coraz większą popularnością, szczególnie od premiery platformy Intela 11 generacji obsługującej już ten standard (wcześniej zgodne były tylko procesory i płyty główne AMD), cieszą się nośniki SSD NVMe PCIe 4.0. ADATA pokazała Legend PCIe Gen4 o prędkościach odczytu sięgających 7400 MB/s, które nie są możliwe do osiągnięcia dla starszej technologii PCI-Express 3.0.