Robot sprzątający ROIDMI Eve Plus w kuszącej promce. Posprząta za Ciebie podłogi i dywany

Zerknij, warto.

Dobrej klasy robot sprzątający jest w stanie skutecznie zredukować ilość obowiązków w domu i mieszkaniu. ROIDMI Eve Plus znajduje się pośród jednych z częściej polecanych modeli ze średniej półki cenowej. Chcielibyśmy zwrócić nań uwagę naszych czytelników nie tylko ze względu na jego możliwości, ale także atrakcyjną cenę, za jaką da się go kupić z podawanym przez nas kuponem. ROIDMI Eve Plus to wielofunkcyjny robot sprzątający, który poza zautomatyzowanym czyszczeniem dywanów i podłog w pomieszczeniach jest w stanie także mopować powierzchnie płastkie. Ten niemalże bezobsługowy sprzęt sam zmapuje pomieszczenia, a w razie niskiego stanu naładowania będzie w stanie wrócić do bazy, naładować baterię i kontynuować swoje zadania. Za sprawą 30 czujników, lidara 4. generacji LDS oraz opcji stawiania wirtualnych ścian nie spadnie ze schodów, ani nie wjedzie w żadne miejsce, w którym nie powinien się znaleźć.

Kupon na ROIDMI Eve Plus - najtaniej w sieci

Źródło: ROIDMIWysoką skuteczność sprzątania zapewnia ciśnienie ssania na poziomie 2700 Pa. Pomimo swojej skuteczności robot ROIDMI Eve Plus pracuje z maksymalnym hałasem 70 dB w trybie najwyższej wydajności i znacznie mniejszym w cichszych trybach. Programowanie działania oraz planowanie harmonogramów sprzątania ułatwia intuicyjna w obsłudze aplikacja mobilna, łącząca się z odkurzaczem poprzez Wi-Fi.Źródło: ROIDMIPojemność zbiornika na kurz, wyposażonego w filtr gwarantujący czystość wyrzucanego na zewnątrz powietrza, wynosi 300 mililitrów. Co więcej, w zestawie z robotem sprzątającym znajduje się stacja ładująca z funkcją inteligentnego kosza na śmieci. Po zakończeniu czyszczenia lub w razie przepełnienia pojemnika na kurz, robot automatycznie opróżni do niego wszystkie nieczystości. Antybakteryjna technologia aktywnego tlenu minimalizuje nieprzyjemne zapachy praktycznie do zera.Źródło: ROIDMIRobot sprzątający to świetny gadżet w domu pełnym zwierzaków, pomysł na prezent dla osoby starszej, osób zapracowanych czy też... kobiet w ciąży. Najbardziej kłopotliwą rzeczą dla właścicieli zwierząt domowych jest czyszczenie wszechobecnej sierści zwierząt domowych. ROIDMI Eve Plus może pozbywać się jej w sposób zautomatyzowany za pomocą szczotek dwustronnych, nawigacji laserowej LDS 4.0 i inteligentnego planowania ścieżek. Kobiety w ciąży są szczególnie wrażliwe na wszelkie zanieczyszczenia. Odkurzacz Eve Plus ma dużą moc czyszczenia, a jego odpylacz może sterylizować brud i dezodoryzować, aby utrzymywać higienę w domu. Osoby zapracowane mogą ustawić czas i obszar sprzątania, aby wygodnie zaplanować harmonogram sprzątania. ROIDMI Eve Plus samodzielnie odkurza, myje, pozbywa się i sterylizuje śmieci. Ach, no i nawet jeśli wyjedziesz na wakacje, robot może pod Twoją nieobecność utrzymywać dom lub mieszkanie w czystości.Źródło: ROIDMIRobota sprzątającego ROIDMI Eve Plus najtaniej zamówicie na AliExpress z kodem AEROIDMI30, obniżającym cenę o ok. 115 złotych . Sprzęt wysyłany jest w ciągu 3 dni z Polski. Recenzje użytkowników platformy sprzedażowej sugerują, że urządzenie to naprawdę dobry wybór.Źródło: mat. własny