Ideał na kryzys grafik. CPU AMD Ryzen 5000G z wbudowanymi niezłymi iGPU w sklepach

Sytuacja a rynku kart graficznych poprawiła się, ale wciąż nie do akceptowalnego stanu. Co więcej obniżki stanęły, a niektóre modele nawet delikatnie znów podrożały. Jeśli kiepskie ceny, choć nie już aż tak kosmiczne jak wiosną, nie odstraszają was, to możecie zaopatrzyć się w upragnione GPU. Jednak składając nowy komputer obecnie można skorzystać z innej opcji. Kolejnych modeli procesorów AMD z niezłymi integrami.Firma AMD właśnie dziś oficjalnie wprowadziła na rynek całą serię procesorów AMD Ryzen 5000G. Znajdziemy w niej układy AMD Ryzen 3, Ryzen 5 i Ryzen 7 z 4, 6 lub 8 rdzeniami Zen 3 oraz wbudowanymi naprawdę wydajnymi jak na zintegrowane rozwiązania kartami graficznymi AMD Radeon RX Vega 7. Oczywiście nie mają startu do mocnych RTXów czy dedykowanych AMD Radeonów, ale w świecie iGPU nie mają sobie równych. Prześcigają zarówno bardzo niskie modele GPU Nvidii (pokroju GeForce GT 1030) jak i starsze iGPU z AMD Ryzenów 3000G oraz zintegrowane desktopowe propozycje Intela.

Cała seria procesorów AMD Ryzen 5000G z wbudowanymi kartami graficznymi / Foto: Instalki.pl - AMD

AMD Ryzen 5000G w niezłych cenach względem wersji bez zintegrowanej grafiki

Wśród nowości znajdziemy takie pozycje jak AMD Ryzen 7 5700G (8 rdzeni, 16 wątków, 3,8 GHz do 4,6 GHz w boost, 65 W TDP), AMD Ryzen 5 5600G (6 rdzeni, 12 wątków, 3,9 GHz, do 4,4 GHz w boost, 65 W TDP) i AMD Ryzen 3 5300G (4 rdzenie, 8 wątków, 4,0 GHz, do 4,2 GHz w boost, 65 W TDP) i ich odpowiedniki GE. Jeśli zdaje się wam, że już o tym czytaliście kilka miesięcy temu, to macie rację, ale nie do końca. W pierwszej połowie kwietnia istotnie(o obniżonym TDP i poborze mocy), ale tylko na rynek producentów OEM. Znajdowaliśmy je wyłącznie w gotowych markowych zestawach komputerowych.Teraz w końcu doczekaliśmy się wydania dla zwykłych konsumentów i obecności w sklepach. Firma w swoim komunikacie prasowym nie podała sugerowanych polskich cen, ale posłużyłem się przykładowym sklepem, gdzie AMD Ryzen 7 5700G kosztuje 1799 złotych (w sklepie AMD 359 dolarów - około 1380 złotych), a AMD Ryzen 5 5600G 1349 złotych (w sklepie AMD 259 dolarów - mniej więcej 1000 złotych). Nie ma jeszcze ofert z AMD Ryzenem 3 5300G czy wersjami GE. To ceny podobne do edycji bez iGPU, więc nie widzimy jeszcze negatywnej sytuacji, w której w przypadku Intela płacimy wiele setek złoty więcej za modele z grafikami względem F, które w normalnej sytuacji rynkowej mają niewiele różniącą się cenę. Miejmy nadzieję, że ponadprogramowe obniżki nie dotkną Ryzenów z iGPU, bo to naprawdę niezła oferta na przeczekanie czy do bardzo podstawowego gamingu w dobie kryzysu cen kart graficznych.Źródło i foto: AMD / własne