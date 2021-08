FIAT 500X-F12. Hulajnoga elektryczna z największymi w ofercie firmy 12-calowymi kołami

Na rynku pojawił się właśnie kolejny niewielki osobisty pojazd elektryczny. Włoski Fiat już od pewnego czasu nie jest kojarzony tylko z samochodami, ale też hulajnogami elektrycznymi. Ich najnowszy model Fiat 500X-F12 nawiązuje tak jak cała seria do lubianego kompaktowego auta Fiat 500, którego historia pierwszej serii sięga jeszcze końca lat ’50 ubiegłego wieku.Główną wyróżniającą hulajnogę Fiat 500X-F12 cechą jest jej wielkość, szczególnie pompowane 12-calowe koła. Największe w ofercie tego typu pojazdów Fiata. Dzięki temu mamy zagwarantowaną elastyczność poruszania się po różnych typach podłoża. Spore koła zapewniają też lepszą przyczepność i amortyzację. Złożona konstrukcja ma wymiary 134,5 x 46,8 x 58,2 cm, a gotowa do jazdy 134,5 x 46,8 x 132 cm. Waga według specyfikacji wynosi 20 kg.

Tak prezentuje się złożona i rozłożona hulajnoga Fiat 500X-F12 / Foto: Fiat

Nowa hulajnoga elektryczna Fiat 500X-F12 już w sklepach

Fiat 500X-F12 ma niezły zasięg 55 km, a jego akumulator 36 V 15 Ah trzeba ładować przez około 10 godzin. Silnik 350 W z reduktorem i dużym jak na hulajnogi momentem obrotowym 37 Nm (typowo to dużo niższe 18,4 Nm) pozwala na rozpędzenie się do 25 km/h. Co ważne, pojazd ma zarówno tylny jak i przedni hamulec tarczowy, pełne oświetlenie z przodu i z tyłu oraz sygnalizację hamowania.Deklarowany przez producenta maksymalny udźwig hulajnogi Fiat 500X-F12 wynosi 120 kg, a minimalne obciążenie to 30 kg. Pojazd dostępny jest w kolorze czarnym i można go już nabyć w sugerowanej cenie producenta 2499 złotych.Źródło i foto: Fiat