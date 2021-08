Xiaomi Mi Mix 4 z premierą już na dniach?

W końcu.





Xiaomi Mi Mix 4 z premierą przed końcem wakacji?





Xiaomi od dawna przygotowuje się do zaprezentowania swojego nowego flagowca z serii Mi Mix. Tym razem urządzenie oznaczone cyfrą 4 może być bliżej niż wszyscy się tego spodziewamy. Jest bardzo prawdopodobne, że wspomniany smartfon chińskiego producenta zostanie również wyposażony w przednią kamerkę, która będzie umieszczona bezpośrednio pod wyświetlaczem.Obecnie najwięksi producenci tacy jak Samsung, Oppo czy ZTE pracują nad podobną technologią.Xiaomi Mi Mix to seria smartfonów, która od samego początku wykorzystywała niecodzienne i oryginalne rozwiązania i pomysły. To właśnie od pierwszej generacji urządzenia z tej serii rozpoczęła się światowa “moda” na bezramkowe smartfony - i trwa ona do dnia dzisiejszego. Mi Mix wielokrotnie zmieniał swoje oblicze, a ostatni z zaprezentowanych modeli, Mi Mix 3 korzystał chociażby z wyskakującego z obudowy. przedniego aparatu.Nowe plotki głoszą, iż podobnie, jak w przypadku Oppo, Xiaomi również osiągnęło techniczne możliwości i wiedzę pozwalającą na swobodne umieszczenie przedniej kamerki pod wyświetlaczem - bez szkody dla jakości wykonywanych zdjęć. Ostatni z przecieków pochodzący z chińskiej sieci Weibo pokazuje, jak to wszystko miałoby działać w praktyce. Krótkie wideo przedstawia panel wyświetlacza, który ma zostać użyty w nadchodzącym Mi Mix 4.Ile w tym wszystkim prawdy? Ciężko ocenić. Wygląda na to, że możemy przygotowywać się na zalew smartfonów wykorzystujących kamerkę pod wyświetlaczem. Nie tylko Xiaomi i Oppo chcą nas do niej przekonać. Bardzo prawdopodobne, że pojawi się ona również w kolejnych urządzeniach od Samsunga, a w przyszłości być może i w iPhone’ach.Xiaomi Mi Mix 4 ma zostać oficjalnie zaprezentowany w Chinach już 10 sierpnia tego roku. Jeszcze nie wiemy czy sprzęt będzie można kupić na rynku międzynarodowym czy też na początek jego dostępność zostanie ograniczona tylko i wyłącznie do państw azjatyckich.Źródło: Weibo / fot. instalki.pl