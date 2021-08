Dobra wiadomość. iPhone 13 może mieć większą pojemność baterii

O ile?





iPhone 13 otrzyma większy akumulator





fot. Brandon Romanchuk - Unsplash

Do premiery najnowszych, flagowych smartfonów od Apple nie zostało już dużo czasu. W ostatnich latach amerykańska firma coraz rzadziej borykała się z problemami związanymi z narzekaniem użytkowników na czas pracy iPhone’ów na jednym ładowaniu. Wygląda na to, że iPhone 13 będzie kontynuował ten pozytywny trend.Do sieci przedostała się możliwa specyfikacja akumulatorów, które trafią do kolejnych urządzeń giganta z Cupertino. Czego możemy się spodziewać?W przypadku serii iPhone 12, Apple liczyło na to, iż mniejszy proces technologiczny procesora A14 Bionic pozwoli wydłużyć czas pracy na jednym ładowaniu - niestety całą różnicę zjada modem do sieci 5G. Co ciekawe, w niektórych testach iPhone’y 11 i 11 Pro nie posiadające modemu 5G radziły sobie lepiej, pomimo zupełnie innego układu pod obudową.Apple zdaje sobie z tego wszystkiego sprawę i jak donosi portal ZDNet, model iPhone 13 Pro Max może posiadać baterię o pojemności aż 4352 mAh, co byłoby wzrostem o 18 proc. względem poprzedniego urządzenia z tej serii. iPhone 13 i 13 Pro mają posiadać baterie o pojemności 3095 mAh (to skok o 10 proc. względem poprzedników), a iPhone 13 Mini będzie korzystał z akumulatora o pojemności około 2406 mAh. Tu skok względem poprzednika nie jest duży bowiem wynosi zaledwie 8 proc.Poza większymi bateriami, nowe modele z serii iPhone 13 będą korzystały z procesora A15 Bionic, który skutecznie zmniejszy zapotrzebowanie na energię podczas codziennej pracy. Niektóre raporty wspominają, że różnice względem procesora A14 Bionic mogą sięgać nawet 20 proc. na korzyść nowej konstrukcji.Premiera nowych iPhone’ów odbędzie się zapewne w okolicach września bieżącego roku. Nam nie pozostaje nic innego, jak tylko czekać na oficjalną prezentację przez producenta.Źródło: ZDNet / fot. Salman Majeed - Unsplash