Nowe informacje o PlayStation VR 2. Ekran OLED i zaawansowane czujniki

Zapowiada się intrygująco.

Sony dosyć dawno potwierdziło już, iż pracuje nad drugą wersją zestawu PlayStation VR. Według informacji przekazanych przez firmę, urządzenie ma „zapewnić jeszcze głębsze poczucie obecności i zanurzenia w wirtualnym świecie”. Miesiąc temu z kolei wyciekła jego przybliżona data debiutu oraz wygląd sprzętu – teraz poznaliśmy kolejne szczegóły.Japoński koncern podobno zorganizował specjalną konferencję dla programistów, gdzie zaprezentowano najważniejsze elementy wyróżniające kolejną odsłonę PlayStation VR. Informacje zza zamkniętych drzwi zostały przekazane przez m.in. twórcę kanału „PSVR Without Parole” oraz portal Kotaku.Przede wszystkich nowych i ulepszonych technologii.(pozwalające na znacznie szybsze generowanie obrazu, na który spoglądamy) czy(w tym ich odległość od kontrolerów). W ten sposób gracz jeszcze bardziej będzie mógł wczuć się w to, co dzieje się pod goglami wirtualnej rzeczywistości.

Jeśli zaś chodzi o specyfikację, to mówi się o implementacjidla każdej soczewki. Zwiększone zostanie także pole widzenia o całe 10 stopni – teraz ma wynosić 110. Nie zabraknie oczywiście możliwości dostosowania sprzętu pod preferencje użytkownika. Ten będzie mógł regulować m.in. separację soczewek tak, by ich rozstaw najlepiej pasował do typu twarzy.Ponadto powtórzono kilka informacji niegdyś już potwierdzonych przez Sony. PlayStation VR 2 wykorzystywać ma niektóre z kluczowych funkcji kontrolera DualSense. Mowa więc o czujnikach haptycznych i innych udogodnieniach zwiększających immersję.Do wszystkich powyższych danych należy podchodzić z dystansem. Brzmią one wiarygodnie, lecz wciąż nie są oficjalne. Nie wiadomo nawet jak Sony zamierza dokładnie nazwać nowy zestaw. Określenie PlayStation VR 2 także jeszcze bowiem nie padło z ust spółki. Pozostaje czekać. Ile?Źródło: Kotaku , YouTube / Foto. Sony