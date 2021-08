Magdalena Boczarska i Joanna Bator nowymi ambasadorkami firmy Acer

Nowa kampania Acer.

Joanna Bator i Acer





Magdalena Boczarska nową ambasadorką linii Acer Swift

Do promocji, laptopów stworzonych z myślą o twórcach i osobach kreatywnych, zaproszono pisarkę Joannę Bator. Motywem przewodnim kampanii Acer z udziałem pisarki jest dojrzewanie. Jest to nawiązanie do zmian, które zaszły na przestrzeni lat w karierze Joanny. Zaczynała od kartki papieru, potem była maszyna do pisania, komputer stacjonarny, aż w końcu przyszedł czas na ConceptD. Jest to także bezpośrednia analogia do czterech etapów życia kobiety, które wybrzmiewają w powieści Gorzko, gorzko, obrazującej cztery pokolenia kobiet.Z kolei Magdalena Boczarska, jako aktorka, prowadzi bardzo aktywny i mobilny tryb życia i świetnie do niej pasuje. To smukłe, ultralekkie i stylowe laptopy z długo działającą baterią, które sprawdzą się idealnie osobom w ciągłym biegu.Motywem przewodnim kampanii Acer Swift i Magdaleny Boczarskiej jest hasło „Pierwszoplanowa rola w Twoim życiu”, a cały projekt ma sprawić, by przyszłość była przyjemniejszym miejscem do życia, niż teraźniejszość.Źródło: Acer