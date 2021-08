MatePad 11, tablet Huawei z HarmonyOS dostępny w Polsce. Promocyjny zestaw jest imponujący

Huawei znowu zaskakuje.



Huawei wprowadził dziś na polski rynek kilka nowych produktów i nie są to smartfony. Oprócz opisywanych już dziś na łamach naszego serwisu



Sercem urządzenia jest procesor Snapdragon 865. Urządzenie jest wspierane przez 6 GB pamięci operacyjnej i 128 GB pamięci wewnętrznej. Pojemność baterii tabletu wynosi 7250 mAh.



Najnowszy tablet Huawei został wyposażony w 11-calowy wyświetlacz FullView o proporcjach 16:10, otoczony cieńkimi ramkami – ekran zajmuje aż 86% powierzchni panelu przedniego urządzenia. Wyświetlacz MatePad 11 obsługuje gamę kolorów DCI-P3 i wyświetlanie kolorów na poziomie 16,7 miliona. Huawei MatePad 11 to pierwszy tablet marki obsługujący częstotliwość odświeżania 120 Hz.







Ponadto, MatePad 11 jest wyposażony w system dźwiękowy stereo Harmon Kardon złożony z czterech głośników wysokotonowych i niskotonowych o dużej amplitudzie.



Użytkownicy nowego tabletu Huawei mogą korzytać z dedykowanego do jego obsługi nowego rysika M-Pencil drugiej generacji oraz magnetycznej klawiatury. Rysik zapewnia naturalne wrażenie pisania, przypominające ołówek, dzięki nowej, pokrytej platyną końcówce pióra, niskim opóźnieniom i obsłudze 4096 poziomów czułości na nacisk. M-Pencil obsługuje szereg innowacyjnych funkcji, w tym Huawei FreeScript, która przekształca odręczne treści w tekst cyfrowy w czasie rzeczywistym.



MatePad 11 z dodatkowymi akcesoriami w promocji

Od dzisiaj do 22 sierpnia można go zamówić w promocyjnej ofercie w rekomendowanej cenie 1999 zł.



Inteligentna klawiatura magnetyczna Huawei to pełnowymiarowa klawiatura o skoku klawiszy 1,3 mm, która zapewnia wysoki komfort pracy. Rekomendowana cena sprzedaży M-Pencil to 399 zł, a klawiatury – 499 zł. Zarówno rysik M-Pencil jak i klawiatura magnetyczna są dostępne w jednym z dwóch zestawów dodawanych przy zakupie MatePad 11 od dzisiaj do 22 sierpnia.