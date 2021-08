Monitory premium od Huawei już w Polsce. Poznajcie ceny MateView i MateView GT

Dla graczy i profesjonalistów.

MateView – monitor Huawei do profesjonalnego zastosowania

Wireless Mouse GT, pierwsza gamingowa myszka Huawei

Nowy monitor Huawei obsługuje częstotliwość odświeżania na poziomie 165 Hz oraz dedykowany tryb eSport, dzięki czemu użytkownik może cieszyć się wysokim komfortem korzystania z urządzenia, szczególnie podczas grania w zaawansowane gry komputerowe. Został też wyposażony w funkcję Dark Field Control, która dostosowuje jasność wyświetlacza w scenach o słabym oświetleniu. MateView GT zapewnia też ochronę oczu użytkownika – w urządzeniu zastosowano technologię ograniczającą emisję niebieskiego światła, potwierdzoną certyfikatem TÜV Rheinland oraz ograniczono efekt migotania ekranu.Huawei Mateview GT wyposażony jest w szeroką gamę portów, w tym gniazdo audio 3,5 mm, dwa porty HDMI 2.0, port DisplayPort 1.4 oraz funkcjonalne złącze USB typu C.Od dzisiaj do 22 sierpnia monitor MateView GT dostępny jest w zestawie ze smartwatchem Huawei Watch GT 2 Pro w rekomendowanej cenieMateView to monitor, który został wyposażony w 28,2-calowy wyświetlacz 4K+ o jakości Ultra HD, proporcjach ekranu 3:2 i rozdzielczości natywnej wynoszącej 3840 × 2560. W nowym monitorze Huawei zastosowano technologię FullView – wyświetlacz urządzenia zajmuje aż 94% przedniego panelu urządzenia. Obudowa MateView jest bardzo cienka, jej grubość wynosi jedynie 9,3 mm. Ramki urządzenia zostały wykonane z metalu, co w połączeniu z dużą powierzchnią użytkową ekranu sprawia, że monitor prezentuje się elegancko i nowocześnie.Ekran MateView wyróżnia się też wiernym odwzorowaniem palety barw sRGB na poziomie 100%, z kolei paleta barw DCI-P3 jest odwzorowana na poziomie aż 98%. Urządzenie otrzymało certyfikat VESA DisplayHDR™ 400, co oznacza, że zapewnia obraz wysokiej jakości w technologii HDR.Monitor Huawei MateView wyróżnia się też funkcją bezprzewodowego łączenia ze smartfonem, tabletem lub laptopem Huawei. Dzięki technologii OneHop Projection, użytkownik może na przykład obsługiwać aplikacje smartfona na ekranie monitora, edytować pliki zapisane na smartfonie, laptopie lub tablecie bezpośrednio na ekranie monitora, bez konieczności podłączania kabli.Nowy monitor Huawei ofertuje również bogaty wybór portów do szerokiego zastosowania w biurze: po dwa porty USB-C i USB-A, port HDMI 2.0, port Mini DisplayPort i jedno gniazdo audio 3,5 mm.Monitor MateView posiada też inne udogodnienia, podnoszące komfort codziennej pracy, m.in. dotykowy panel sterowania, wbudowane w stojak monitora dwa głośniki o mocy 5W oraz zintegrowane dwa mikrofony, obsługujące algorytmy redukcji szumów i zapewniające promień odbioru dźwięku do czterech metrów. Urządzenie ma też oddzielną strukturę do chowania kabli.Od dzisiaj do 22 sierpnia oba monitory dostępne są w ofercie premierowej – MateView w zestawie z Watch GT 2 ProNowe monitory Huawei w ofercie premierowej są dostępne w sklepie internetowym huawei.pl, w sklepie Huawei Warszawa w galerii handlowej Westfield Arkadia oraz w RTV Euro AGD, Media Expert, Media Markt, Neonet, x-kom, Komputronik i Morele.net.Kolejną nowością na polskim rynku jest mysz Wireless Mouse GT. Do 22 sierpnia będzie można ją kupić w ofercie przedsprzedażowej w zestawie z opaską sportową Huawei Band 6 w rekomendowanej cenie detalicznejHuawei Wireless Mouse GT to pierwsza myszka w portfolio marki przeznaczona dla osób grających w gry. Myszka wyróżnia się możliwością połączenia jej z komputerem aż na trzy sposoby – za pomocą Bluetooth lub Wi-Fi 2,4 GHz, a także przewodowo z użyciem USB-C. Myszka wyposażona jest w wysokiej klasy czujniki fotoelektryczne, które pozwalają zmniejszyć czas reakcji na kliknięcie oraz ograniczyć ilość błędów, w tym ryzyko podwójnego kliknięcia. Pięć stylów podświetlenia pozwala dopasować design urządzenia do własnych potrzeb i preferencji.Czułość myszki można szybko i wygodnie regulować w zakresie od 100 DPI do aż 16 000 DPI. Dodatkowo, wysoka maksymalna częstotliwość próbkowania oraz prędkość maksymalna 400 IPS pozwolą na precyzyjną rozgrywkę nawet w najbardziej wymagających sytuacjach. Huawei Wireless Mouse GT wyposażona jest w akumulator o pojemności 790 mAh, który umożliwia nawet 340 godzin pracy bez włączonego podświetlenia oraz 60 godzin z włączonym podświetleniem. Już 5 minut ładowania przewodowego pozwala na 35 godzin pracy, a pełne ładowanie akumulatora zajmuje około 90 minut. Myszka obsługuje standard ładowania bezprzewodowego.Źródło: Huawei