Xiaomi rozbije bank? Nowe zdjęcia i data premiery modelu Mi Mix

To będzie jedna z najciekawszych premier tego roku.

Źródło: hoiINDI / YouTube



Wyśrubowana specyfikacja

Choć, tak jak wspomniałem wyżej, w kwestii specyfikacji Mi Mix 4 wciąż jest bardzo dużo niewiadomych, na podstawie grafik i szczątkowych informacji od leaksterów możemy wyszczególnić kilka istotnych cech urządzenia.



Wydajność smartfona ma zostać powierzona układowi Snapdragon 888+ wspieranemu przez pamięć RAM typu LPDDR5, a obraz będzie wyświetlany na zagiętym panelu OLED o rozdzielczości Full HD+. Na tylnej ścianie, zaraz obok obiektywów aparatu, zostanie zainstalowany dodatkowy ekran, wzorem Mi 11 Ultra zaprezentowanego w



Jedną z ciekawszych cech Mi Mix 4 będzie też kamera do wideorozmów, która zostanie schowana pod powierzchnią ekranu. Co istotne, nie zostanie ona umiejscowiona w górnej części obudowy, a dokładnie po środku, co zmieni dotychczasowe przyzwyczajenia użytkowników wypracowane przez wysepki i wcięcia stosowane w ostatnich latach przez producentów.



Nieoficjalne zapowiedzi mówią też o baterii 5000 mAh z ekstremalnie szybkim ładowaniem po kablu (120 W) i nieco wolniejszym, ale wciąż bardzo wydajnym, bezprzewodowym z mocą 70 lub 80 W.



Źródło:



Xiaomi wyjątkowo długo udawało się trzymać w tajemnicy wszystkie fakty dotyczące modelu Mi Mix 4. O tym, że Chińczycy nad nim pracują, wiemy od dawna, jednak pierwsze przecieki ujawniajace wygląd trafiły do sieci dopiero po paru miesiącach, a dotychczas nie poznaliśmy kluczowych elementów jego specyfikacji.Najnowsze przecieki ujawniają jednak garść informacji na temat Mix 4, w tym najważniejszą, czyli datę premiery. Według tego, co powiedział CEO Xiaomi na jednym ze streamów, już 10 sierpnia odbędzie się prezentacja nowego smartfona i dwóch tabletów, co jest niemal równoznacznie z ogłoszeniem daty premiery Mi Mix 4, który jest pierwszy w kolejce do zaprezentowania w portfolio chińskiego producenta.Prezentacja flagowego smartfona akurat w tym dniu jest wymowna. 11 sierpnia czyli dzień później światło dzienne ujrzą topowe modele Samsunga - Galaxy Z Fold 3 i Z Flip 3.To, że Mi Mix 4 jest już w pełni gotowy potwierdza także fakt, że dwa tygodnie temu zaczął go używać wspomniany wyżej Lei Jun. Informację tę udało się wyśledzić w podpisach jego postów publikowanych w serwisie społecznościowym Weibo.