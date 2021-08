Wyprzedaże na AliExpress - 9 przydatnych gadżetów w dobrych cenach

Zestawienie ciekawych gadżetów.

1. Kamerka internetowa AUSDOM AF640

2. Kamerka IP Yi Home Camera 1080P AI+

3. Smartzegarek Honor Watch GS Pro

4. Słuchawki TWS EDIFIER-X3 TWS

5. Smartfon OnePlus 8 5G

6. Smartfon Cubot Note 20 Pro

7. Smartfon Cubot KingKong 5 Pro

8. Poziomica laserowa 3D DEKO

9. Samochód RC CaDA

Źródło: AliExpress





Dzisiejsze zestawienie prezentuje oferty na najróżniejsze gadżety – znajdziemy tu promocje zarówno na zegarki, smartfony, kamerki internetowe jaki i wiele innych akcesoriów. Zapraszamy do zapoznania się z naszą listą.Kamerka powstała z myślą o wideokonferencjach. AF640 strumieniuje obraz w rozdzielczościi oferuje szersze pole widzenia dzięki obiektywowi szerokokątnemu Super HD. Ponadto kamerka ma wbudowany mikrofon redukujący szumy dzięki czemu przesyłany dźwięk jest czysty i wyraźny. AUSDOM automatycznie koryguje balans bieli i jasność w warunkach słabego oświetlenia by uzyskać najlepszy możliwy obraz.Kamerkę internetowąkupimy za 147,78 zł ($37.56) . Cena tylko dla nowych użytkowników. Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Kamerka do domowego monitoringu z 112 stopniowym kątem widzenia i. Urządzenie nagrywa wideo w rozdzielczości 1080p i rejestruje nienaturalne dźwięki w zasięgu 5 metrów. Gdy zanotuje takie zdarzenie, wysyła nam na telefon powiadomienie oraz 6 sekundowy klip. Kamerka pozwala także na dwustronną komunikację. Tryb nocny zapewnia dobry obraz nawet w całkowitej ciemności dzięki zastosowaniu 8 diod podczerwieni 940 Nm.Kamerka IPdostępna za 106,47 zł ($27.06) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.Honor Watch GS Pro to smartzegarek przystosowany dla ludzi szukających przygody. Dlatego też jego obudowa została wykonana częściowo z metalu. Zegarek przeszedł pomyślnie(m.in. odporność na dużą wilgotność, niskie ciśnienie czy wysoką temperaturę). Wyposażony jesty w 1,39-calowy wyświetlacz AMOLED z automatyczną kontrolą jasności. Mamy także możliwość wyboru kilku motywów tarczy (w tym animowane).Smartzegarek oferuje także podwójny system nawigacji satelitarnej, który posiada funkcję powrotu do punktu, w którym oznaczyliśmy początek podróży. GS Pro poinformuje nas też o zboczeniu z zaplanowanej trasy lub zmianie warunków pogodowych. Miłośnicy sportu na pewno ucieszą się z aż ponad. Znajdziemy tu m.in. wspinaczkę, pływanie, kolarstwo górskie, narty i wiele więcej. Zegarek imponuje długością pracy na baterii - z wyłączonym GPS-em potrafi wytrzymać do 25 dni na jednym ładowaniu.Smartzegarekkupimy za 669,55 zł ($167.27) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Bezprzewodowe słuchawki EDIFIER-X3 wyposażone są w modułoraz wspierają kodek, który zapewnia lepszą jakość dźwięku. Są wodoodporne (IPX5) i oferują redukcję szumów. Potrafią grać na jednym ładowaniu do 6 godzin, a dzięki etui ładującemu można ten czas wydłużyć do 24 godzin.Słuchawki TWSkupimy za 114,10 zł ($28.60) . Wysyłka z magazynu w Hiszpanii.OnePlus 8 wyposażono w 6,55-calowy wyświetlacz AMOLED o rozdzielczości 2400 x 1080 pikseli. Ekan charakteryzuje się częstotliwością odświeżania. Na pokładzie znajdziemy 8-rdzeniowy procesor Qualcomm Snapdragon 865 i modem X55 5G. Dobrą jakość dźwięku zapewniają dwa głośniki stereo obsługujące Dolby Atmos. Baterię 4300 mAh naładujemy z 1% do 50% w 22 minuty dzięki technologiiSmartfonkupimy za 1906,74 zł ($484.62) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Cubot Note 20 Pro wyposażono w 6.5-calowy ekran LCD o rozdzielczości 720 x 1600 pikseli. Telefon operuje na systemie, a za jego sprawne działanie odpowiada procesor MediaTek Helio P60 (MT6771) wspierany przez 6 lub 8 GB RAM i 128 GB pamięci masowej. Producent zadbał także o slot na kartę pamięci MicroSD.Omawiany model oferuje poczwórny moduł fotograficzny 12.0MP + 20.0MP + 2.0MP + 0.3MP. Przednia kamera wykonuje zdjęcia w rozdzielczości 8.0 MP. Na uwagę zasługuje też modułwspierający płatności zbliżeniowe Google Pay, pojemna bateria 4200 mAh, złącze USB-C i łączność Bluetooth 4.2. Co ważne, smartfon wspiera obsługiwane w Polsce pasma LTE.Smartfondostępny za 517,78 zł ($131.60) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Pancerny smartfon, któremu nie straszne są woda, kurz czy upadki z wysokości do 1,5 metra. Cubot działa na czystymwspieranym przez 8-rdzeniowy procesor Mediatek Helio P22 (MT6762). Kamerka główna od Sony oferuje rozdzielczośćnatomiast z przodu czeka na nas aparat 25 Mpix. Ponadto producent zadbał o wyposażenie telefonu w dwa głośniki stereo, moduł NFC, systemy nawigacji satelitarnej (GPS, GLONASS oraz BEIDOU). Całość dopełnia potężna bateria, która pozwala na 48 godzin pracy na jednym ładowaniu.Smartfondostępny za 701,25 zł ($178.23) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Poziomica DEKO znacząco ułatwia wyznaczanie pionowych i poziomych linii (łącznie nawet 12) oraz ustawianie poziomu. Urządzenie automatycznie nanosi poziom (zakres: +/- 4 stopnie), a akumulator litowo-jonowy 3.6V 3000 mAh pozwala naPoziomicę laserową 3Dkupimy za 269,95 zł ($67.53) . Wysyłka z magazynu w Polsce.Zdalnie sterowany samochów sportowy do samodzielnego złożenia. Składa się z 306 części wykonanych z tworzywa ABS. Samochodem sterujemy za pomocą pilota 2,4 G. Zabawką możemy poruszać w czterech kierunkach - w przód i tyl, prawo i lewo.Samochód RCkiupimy za 55,91 zł ($13.92) . Wysyłka z Polski.Wiecej ciekawych ofert znajdziemy na stronie Nowe Produkty