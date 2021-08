5 największych błędów popełnianych przy wyborze smartfona

Kolejna pesymistyczna prognoza.

2. Zakup smartfona od operatora bez porównania cen

3. Wzdychanie do liczby aparatów i megapikseli

4. Sugerowanie się pojemnością baterii w oderwaniu od specyfikacji

5. Zawężanie wyboru do konkretnej marki, bo "wujek Janusz kiedyś..."



Źródło: Kwejk Źródło: Kwejk

Źródło: Canva ProJak zdjąć blokadę IMEI? Samodzielne zdjęcie blokady IMEI nałożonej przez operatora jest działaniem sprzecznym z polskim prawem. Nie rób tego.Wiele osób kupuje od operatorów smartfony na raty lub w abonamencie w ciemno, zupełnie nie licząc się z faktycznym kosztem ich zakupu. Tymczasem, operatorzy nierzadko sprzedają sprzęt na raty drożej, niż można go kupić w sprzedaży detalicznej. Różnice potrafią sięgać kilkuset złotych i aby się o tym przekonać wystarczy zerknąć na nasz wpis: Smartfon od operatora czy ze sklepu? Sprawdzamy popularne modele . Zależy Ci na zakupie ratalnym? W sieci nie brakuje ofert w postaci prawdziwych rat 0% - umowa z operatorem nie musi być najbardziej opłacalnym rozwiązaniem, jeśli płatność za sprzęt chcesz rozłożyć w czasie.Lata mijają, a konsumenci wciąż traktują megapiksele jako wyznacznik jakości zdjęć. Megapiksele mówią nam co najwyżej o maksymalnej rozdzielczości zdjęcia, jakie da się zrobić danym aparatem... i to nie zawsze! Liczba aparatów głównych i towarzyszących im obiektywów też bywa zwodnicza. Czasem okazuje się, że pośród czterech aparatów jeden odpowiada za pomiar głębi tła, drugi za zdjęcia czarno-białe, trzeci za zdjęcia makro, a czwarty jest po prostu sensorem głównym - taki zestaw stosowany czasem w najtańszych smartfonach nie jest przesadnie użyteczny i jest w stanie go zastąpić dobrej klasy pojedynczy aparat. Przykład? Google Pixel 4A ma jeden aparat tylny, ale gwarantuję, że zrobisz nim lepsze zdjęcie niż za pomocą Xiaomi Redmi 9 z poczwórnym aparatem.Źródło: Canva ProJakość zdjęć oferowaną przez dane urządzenie najszybciej zweryfikujecie przeglądając zdjęcia testowe w recenzjach w prasie internetowej lub na YouTube.Czy to, że dany smartfon ma baterię o pojemności 4000 mAh musi oznaczać, że będzie działał dłużej na pojedynczym ładowaniu od smartfona z baterią 3500 mAh? Tylko teoretycznie - nie ma takiej reguły. Polacy lubią telefony z baterią, której nie trzeba ładować po kilka godzin. Zerkanie wyłącznie w stronę pojemności wyrażonej w miliamperogodzinach bywa jednak zwodnicze. Wpływ na czas pracy na baterii ma nie tylko bateria i intensywność użytkowania, ale także zastosowany procesor, ekran (jego odświeżanie, rozdzielczość, technologia), a w równie daleko idącym stopniu - oprogramowanie. Jedyny sposób to przeglądanie recenzji i sprawdzanie, który sprzęt wyróżnia się na tle pozostałych. Różnice bywają mniejsze niż mogłoby się to wydawać.I pamiętaj: zasadniczo większość telefonów będziesz ładował codziennie, o ile tylko będziesz często z nich korzystał. Najlepsze w swojej klasie smartfony zapewniają 1,5-2 dni działania na baterii, a sporadycznie trafia się sprzęt będący w stanie przepracować jeszcze dłużej.Nie wiem czy istnieje coś gorszego niż dobrowolne zawężanie sobie wyboru do określonej marki lub określonych marek, bo "wujek Janusz miał kiedyś Samsunga i po 2 latach mu się zepsuł". Nie zliczę osób, które pytały mnie o radę i mówiły rzeczy w stylu: "byle nie smartfon Samsunga, bo w 1992 kupiliśmy magnetowid Samsunga i raz wciągnął kasetę z pierwszej komunii małego Brajanka". Śmiejcie się, ale założę się, że każdy z Was zna ten specyficzny uprzedzonych konsumentów. Oczywiście rozumiem, że można być zadowolonym klientem firmy X i kupować sprzęt wyłącznie tej marki. W dzisiejszym, dynamicznie zmieniającym świecie nie ma jednak sensu pozostawać wiernym jednej marce, jeśli inna oferuje więcej w lepszej cenie. Bądź otwarty na różne propozycje - pamiętaj, że każdy producent ma w swoim portfolio lepsze i gorsze modele smartfonów.A jakie błędy Tobie zdarzyło się popełnić przy zakupie smartfona? Być może któryś z powyższych?