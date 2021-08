To może być hit. Polska firma GOODRAM prezentuje antybakteryjne pendrivy

Jony srebra w pendrivach GOODRAM pozwalają ograniczyć ryzyko przenoszenia drobnoustrojów

Należąca do Wilk Elektronik SA marka GOODRAM już nie raz zajmowała się pamięciami USB o nakierowaniu eko. Biodegradowalne obudowy to jednak nie jedyny ciekawy trend, który można spotkać w ich pendrivach. Nowa seria pozwoli zadbać nie tylko o ekologię (obudowa jest podatna na recykling, a opakowanie wykonano w 85 proc. z recyklantów), ale też własne zdrowie.Pandemia koronawirusa poza masą problemów przyczyniła się też w wielu przypadkach do zwiększenia świadomości ludzi w kwestii higieny i ochrony zdrowia. Zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, jak różne patogeny mogą przenosić się na powierzchniach i przedmiotach codziennego użytku. Zapewne pendrivy nie są aż tak mocnym siedliskiem bakterii jak smartfony, klawiatury czy pieniądze, ale na pewno plasują się bardzo wysoko wśród różnych przedmiotów codziennego użytku. GOODRAM oferuje najnowsze pamięci z serii USB UME Care, które potrafią zaradzić w tym temacie.