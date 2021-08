Pamiętasz Tamagotchi? Teraz zaopiekujesz się nawet R2-D2

Coś dla miłośników Gwiezdnych Wojen.



Tamagotchi to zabawka doprawdy kultowa. Swego czasu w Polsce, jak i innych krajach świata, całe mnóstwo dzieci miało swoje cyfrowe „jajko”, które pozwalało im zaopiekować się swoim własnym wirtualnym stworkiem. Nie każdy zdaje sobie jednak sprawę z tego, od tamtego momentu Tamagotchi wcale nie odeszło w niepamięć, a nadal jest produkowane. Ba, gdzieniegdzie wciąż sprzedawane są miliony jego egzemplarzy.



Co najlepsze, właśnie zaprezentowano nowe Tamagotchi, które ma szansę podbić serca i tych mniejszych, i tych większych „dzieci”. Badai, producent tych zabawek, rozpoczął współpracę z Disneyem i stworzył Tamagotchi, które pozwala wziąć pod swoje skrzydła jedną najbardziej uwielbianych postaci z uniwersum Gwiezdnych Wojen – droida R2-D2.



