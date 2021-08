Falstart McDonald’s. Nie będzie specjalnych "macowych" gamepadów PlayStation

McDonald’s chce promować się w Australii przez gaming

Fastfoodowy koncern McDonald’s świętuje swoje 50 urodziny w Australii. Z tej okazji firma chce promować swoją markę również w przestrzeni gamingowej. Przygotowała różne nagrody, które miały by być rozdawane podczas streamów z kilku produkcji. Okazuje się, że jednak nie wszystko poszło po myśli McDonald’s.Największą gratką miały być specjalne gamepady Sony PlayStation z grafiką McDonald’s. To, czy ktoś chciałby sterować w grach biało-czerwonym kontrolerem z logiem marki fastfoodowej i podobiznami frytek oraz hamburgera, to już kwestia gustu, ale nawet fanom takiego wzornictwa nie będzie to dane. Znani australijscy gamerzy mieli prowadzić transmisje przez cały tydzień i pokazywać swoje zmagania w takich tytułach jak Overwatch, Minecraft, FIFA21, Night in the Woods, Mario Kart czy World of Warcraft. Wśród nagród miały znajdować się chociażby bluzy z kapturami, specjalne subskrypcje czy wspominane pady.