Pixel 6 i 6 Pro oficjalnie. Google idzie na całość

Źródło: Google

Źródło: Google

Co dalej?

Google dość nietypowo podeszło do premiery nowych Pixeli. Firma teraz ujawniła światu wygląd i kilka cech modeli, jednak szczegółowa specyfikacja i cennik zostaną udostępnione dopiero bliżej daty wprowadzenia urządzeń na rynek. A kiedy się to stanie? Tego ciągle nie wiemy. Wstępnie mówi się o jesieni, ale nie wiadomo nawet, o który miesiąc może chodzić.Źródło: Google The Verge / fot. tyt. Google