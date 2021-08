Recenzja wyciskarki CECOTEC Juice & Live 1500 Pro – zdrowe soki za niewielkie pieniądze

Urządzenie, z którego będziesz zadowolony.

Jakiś czas temu na łamach serwisu Instalki.pl miałam przyjemność zrecenzować robota planetarnego firmy CECOTEC - Twist & Fusion 4500. Ostatnio w moje ręce trafiło jej kolejne, równie interesujące urządzenie – wyciskarka do soków Juice & Live 1500 Pro. To właśnie jej poświęcony jest niniejszy tekst – tekst z którego dowiesz się, czy jest to urządzenie godne Twojej uwagi i warte Twoich pieniędzy. Nie przedłużając, zapraszam do lektury!CECOTEC Juice & Live 1500 Pro to wyciskarka hiszpańskiej firmy CECOTEC , założonej w 1995 roku w Walencji. Ta od lat produkuje wysokiej klasy sprzęt gospodarstwa domowego, a jej urządzenia są dostępne już w 30 krajach Europy, Azji, Afryki i Ameryki Południowej. Oficjalnie marka trafiła do naszego kraju w lutym bieżącego roku, a więc polscy konsumenci mają z nią do czynienia od stosunkowo niedawna. Wyciskarka Juice & Live 1500 Pro to jednak jeden z wielu sprzętów CECOTEC, które można nabyć w naszym kraju.Juice & Live 1500 Pro to wyciskarka wolnoobrotowa (nie mylić z sokowirówką), pionowa, z systemem wyciskania na zimno. Dzięki niemu sok wyciskany z owoców i warzyw zachowuje swoje naturalne właściwości i nie utlenia się, a zatem nie traci żadnych wartości odżywczych. Urządzenie pozwala na wprowadzenie do niego całych owoców, a to za sprawą pokaźnych rozmiarów kanału podajnika.Recenzowany sprzęt charakteryzuje się mocą 250 W, co oznacza, że przynajmniej w teorii największą wydajnością charakteryzuje się w przypadku wyciskania soku z miękkich warzyw i owoców, takich jak pomidory, pomarańcze czy maliny. Jest to urządzenie dość wysokie, jednakże nie zajmuje na kuchennym blacie zbyt dużo miejsca. Jego masa wynosi 6,18 kg.Juice & Live 1500 Pro posiada w zestawie, poza samą wyciskarką, zewnętrzne pojemniki na wyciskany sok oraz miąższ, a także popychacz do owoców i szczoteczkę, która przydaje się podczas mycia urządzenia. Producent chwali się również funkcją blokady kapania oraz biegu wstecznego. Pełną specyfikację Juice & Live 1500 Pro umieściłam poniżej.Wyciskarka Juice & Live 1500 została umieszczona przez producenta w pokaźnych rozmiarów opakowaniu, na którym można znaleźć podstawowe informacje na temat funkcji urządzenia oraz grafikę obrazującą jego wygląd. Jak się okazało po otwarciu pudełka, znaczną część przestrzeni zajmowały w nim styropianowe osłony. Sama wyciskarka była mniejsza niż oczekiwałam. Wraz z wszystkimi jej elementami składowymi w opakowaniu znalazłam skróconą i pełną instrukcję obsługi napisaną między innymi w języku polskim oraz niewielką kartkę z informacjami, z którymi należy zapoznać się przed pierwszym uruchomieniem wyciskarki.

Wyciskanie soków z użyciem Juice & Live 1500

CECOTEC Juice & Live 1500 – czy warto?

Możliwości sokowirówki Juice & Live 1500 przetestowałam, wykonując z jej pomocą przeróżne kombinacje soków. Na pierwszy ogień poszedł klasyk – sok pomarańczowy. Przed wyciśnięciem z pomarańczy soku obrałam je nożem, ale pozostawiłam w całości – mimo to bezproblemowo zmieściły się w podajniku urządzenia. Szybko po wprowadzeniu pomarańczy do podajnika uzyskałam pyszny sok. Co istotne, był to sok z miąższem, co ma związek z tym, o jakim typie wyciskarki mowa. Jeżeli nie jesteś fanem czy fanką miąższu, wystarczy, że dodatkowo przecedzisz taki sok przez sitko.Soki z innych cytrusów, takich jak cytryna, pomarańcza, czy grejpfrut, także wychodziły dzięki Juice & Live 1500 świetnie. Mocno przypadły mi też do gustu soki mieszane, na przykład z pomarańczą i marchwią czy też pomarańczą, limonką, miętą i papają. Mimo że marchew to twarde warzywo, wyciskarka nie miała problemu z wyciskaniem z niej soku. Podobnie było z burakiem, jednakże w przypadku buraka w soku, jak dla mnie, pozostawało zbyt dużo kawałków miąższu.Jeżeli spośród soków najbardziej lubisz te jabłkowe, to musisz wiedzieć, że z pomocą Juice & Live 1500 nie uzyskasz soków, do jakich jesteś przyzwyczajony – klarownych, bez ani grama miąższu. Wyciskarka CECOTEC wytwarza sok jabłkowy z bardzo dużą ilością miąższu. Większość miąższu można jednak później oddzielić od soku z pomocą sita – wówczas oprócz soku będziesz mógł cieszyć się domowym musem jabłkowym.Pojemność pojemnika, do którego Juice & Live 1500 wyciska soki, nie jest przesadnie duża – wynosi około 800 mililitrów. Zatem, w przypadku produkcji soku dla więcej niż jednej osoby szybko się on zapełnia. Nie jest to zbyt dużym problemem, ponieważ wyciskarka posiada korek z blokadą kapania, którym w dowolnym momencie, szybko i łatwo, można zatkać jej odpływ. Po zatkaniu wystarczy przelać sok z pojemnika do szklanek i podstawić pojemnik ponownie pod urządzenie. Warto dodać, iż pojemnik ten jest ukształtowany tak, iż po odlewaniu z niego soku nie rozchlapujemy soku wszędzie dookoła.Juice & Live 1500 to wyciskarka stosunkowo cicha. Jak podaje producent, generuje ona hałas na poziomie maksymalnie 40-50 dB. Ma to związek z faktem, iż jej elementy obracają się z prędkością 45 obrotów na minutę.A co z myciem urządzenia? W końcu to najbardziej upierdliwa kwestia związana z posiadaniem wyciskarki czy sokowirówki. Niestety, póki co nikt nie wynalazł wyciskarki, która myłaby się sama. Nie będę owijać w bawełnę – mycie Juice & Live 1500 jest czasochłonne. Najpierw maszynę należy rozłożyć na części pierwsze, a następnie każdą z nich umyć z osobna. W przypadku niektórych z pewnych zakamarków naprawdę trudno usunąć wszystkie resztki owoców. Dobrze, że producent dołączył do zestawu szczoteczkę, która to nieco ułatwia. Między wykonywaniem różnych soków można przepłukać urządzenie, po prostu wlewając wodę do jej podajnika, ale nie zmienia to faktu, że wyciskarkę nie tylko warto, ale wręcz należy przynajmniej raz dziennie umyć.W instrukcji Juice & Live 1500 producent nie poinformował, czy jakiekolwiek elementy urządzenia można myć w zmywarce. Zatem, nie robiłabym tego.CECOTEC Juice & Live 1500 to maszyna naprawdę godna polecenia. Jeśli zamierzasz wyciskać soki przede wszystkim z miękkich owoców i warzyw i obecność miąższu w sokach jest dla Ciebie zaletą, z pewnością będziesz z niej zadowolony. Jasne, ma ona swoje wady, ale w większości są to wady, jakie posiada w zasadzie każda wyciskarka na rynku, i których trudno uniknąć. Ich obecność zdecydowanie kompensuje przystępna cena urządzenia.Wyciskarka Juice & Live 1500 jest dostępna w sprzedaży w sklepie RTV Euro AGD. Jej cena wynosi 399 złotych.przystępna cenałatwość obsługiszeroki podajnik, pozwalający na wyciskanie soku z całych owocówwyciskanie wolnoobrotowesolidne wykonaniewysoka wydajnośćspore pojemniki na sok i miąższbrak informacji o możliwości mycia w zmywarceczasochłonne mycie urządzeniaw przypadku niektórych owoców nadmiar pozostawionego w soku miąższu