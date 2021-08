Blackview BL5000 to gamingowy smartfon rugged z 5G. Jego promocyjna cena wymiata

Świetna cena.

Minęło sporo czasu, od kiedy firma Blackview wypuściła na rynek swój ostatni wzmocniony smartfon. Czas oczekiwania dobiega końca, a miłośnicy urządzeń odpornych na mechaniczne urządzenia powinni być usatysfakcjonowani. Blackview BL5000 to pierwszy na świecie smartfon rugged z obsługą 5G na obu kartach SIM, stworzony z myślą o... graczach. Od dziś przez kilka dni będzie się dało go kupić w promocyjnej cenie.Smartfon wyposażono w 6,36-calowy ekran o rozdzielczości 1080x2300 pikseli i częstotliwości odświeżania 60 Hz. Dlaczego 60 Hz? Bo ma gwarantować długi czas działania na baterii o pojemności 4980 mAh. Tą naładujemy do pełna dzięki ładowarce 30 W, dołączonej w zestawie. Czas ładowania to 78 minut.

Promocyjna cena Blackview BL5000 miło zaskakuje. Gratisy także

Źródło: BlackviewO wydajność Blackview BL5000 dba układ MediaTek Dimensity 700 oraz 8 GB pamięci RAM LPDDR4X. Na pliki użytkownika czeka 128 GB szybkiej pamięci UFS 2.2. To nie koniec dobrych informacji. Sprzęt zamknięto w wytrzymałej obudowie z certyfikatami IP68, IP69K i MIL-STD-810G. Woda i upadki nie będą jej straszne, a producent deklaruje, że smartfon może działać w temperaturze nawet -30 stopni Celsjusza.Na miłośników fotografii mobilnej czeka ciekawy zestaw aparatów. Sensor 16 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym, 12 Mpix (Sony IMX362) w roli sensora podstawowego oraz kamerka przednia o rozdzielczości 16 Mpix (sensor Samsung S5K3P9SP). Producent zachwala obecność technologii Dual Pixel AF oraz możliwości wykonywania zdjęć sekwencyjnych z prędkością 10 klatek na sekundę.Źródło: BlackviewBlackview BL5000 obsługuje NFC, ma czytnik linii papilarnych zintegrowany z przyciskiem zasilania, umieszczonym na prawej stronie obudowy i działa pod kontrolą autorskiej nakładki Doke OS 2.1. Najnowsze wydanie oprogramowania marki Blackview zawiera tryb Game Mode, który zapewnia maksymalną wydajność grom oraz wycisza wszelkie komunikaty i połączenia przychodzące w trakcie rozgrywki.Blackview BL5000 jest dostępny od dziś w specjalnej promocji. Cena Blackview BL5000 na Banggood to 299,99 dolarów, czyli ok. 1150 złotych - jest aż o 200 dolarów niższa od ceny regularnej. Co więcej, na osoby kupujące smartfon w okresie od 2 do 8 sierpnia czeka miła niespodzianka. Każda z nich otrzyma za darmo słuchawki Blackview AirBuds 3 TWS o wartości 39,99 dolarów gratis.Źródło: Blackview