Tryb ciemny nie oszczędza energii? Nowe badania

Rui Silvestre / Unsplash

Aspekt zdrowotny też nie jest oczywisty

Dopiero przy jasności ustawionej na więcej niż 50 procent, korzyści z aktywowania trybu ciemnego są bardziej widoczne. W zależności od modelu urządzenia i warunków, może to być nawet od 39 do 47 procent oszczędności energii. Problem jednak w tym, że większość użytkowników w codziennym użytkowaniu korzysta z dolnego zakresu skali regulacji jasności. Oznacza to, że dla nich tryb ciemny nie zrobi większej różnicy.Podobny test przeprowadził jakiś czas temu youtuber PhoneBuff, który sprawdził skuteczność trybu ciemnego w iPhone’ach. Jego początkowe rezultaty były bardzo optymistyczne, jednak, jak możemy zobaczyć na początku eksperymentu, moc podświetlenia smartfonów była ustawiona na dosyć wysoki poziom. To może być powodem szybszego rozładowania się egzemplarza bez włączonego trybu ciemnego.Warto obejrzeć film do końca, gdzie autor przedstawił wyniki pomiarów na niższej jasności, zbliżonej do tej, której używamy w pomieszczeniach (około 100 nitów). Wówczas, różnica między egzemplarzami była niewielka, co tylko potwierdza informacje od naukowców z Indiany.Tryb ciemny na logikę wydaje się być także mniej męczący dla oczu, a co za tym idzie, mniej szkodliwy dla ich zdrowia. To przekonanie bierze się z faktu, że gdy korzystamy z urządzenia z włączonym trybem ciemnym w nieoświetlonych pomieszczeniach, łatwiej przywyknąć do odwróconej kolorystyki.Nie zostało jednak naukowo udowodnione, że dark mode rzeczywiście jest zdrowszy dla oczu. Co więcej, część naukowców twierdzi, że wzrok bardziej męczy się podczas przeglądania białych treści na czarnym tle, niż odwrotnie.Źródło: Gizchina / fot. tyt. Unsplash / Sten Ritterfeld